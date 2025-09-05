MAGAZİN

Ebru Polat dondurma yerken paylaştı, gelen mesajla deliye döndü! "Bu sapıkları..."

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Ebru Polat kendisine gelen çirkin mesajla deliye döndü. Polat mesajı paylaşıp küfür etti ve "Hadsize bak ya çok böyle mesajlar gelmeye başladı" dedi.

Kubra Akalın

Şarkıcılık dışında avukatlık da yapan Ebru Polat sosyal medyada da aktif. Hayatına dair sık sık paylaşımlarda bulunan Polat son olarak kendisine gelen bir mesajla çıldırdı.

Dondurma yediği anları paylaşan şarkıcıya mesaj yağdı. "Of dudaklarına peçete olsam" yazan bir kişiye çok sinirlenen Ebru Polat ağzını bozdu. Şarkıcı "Yemin ederim bu sapıkları deşifre ederim. Bak burada paylaşır rezil rüsva ederim, haddinizi bilin edepsizler. P.çe bak sanki ona kaldım" dedi.

"SEN KİMSİN LAN?"

Ebru Polat daha sonra ise video çekerek "Ne hadsiz insanlar var ne cesaret! Bir de
kendi ana sayfalarından yazabiliyorlar! Yazdıkları kişi de avukat hadsizce bak! Çok böyle mesajlar gelmeye başladı çok sinirleniyorum" dedi.

"Ben böyle şeyleri sevmem" diyen Polat ağzını da bozdu. Polat "Ulan maymun bile önce yediğine bakıyor sonra g.tüne bakıyor ben bunu yerim ama çıkarabilir miyim diye. Be y..şak sen kimsin lan bana tacizde bulunuyorsun" diyerek gündem oldu.

