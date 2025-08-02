Ebru Şancı'nın videosundaki dekolte eşini rahatsız etti! Alpaslan Öztürk'ten "Siler misin?" mesajı geldi

MYNET DETAY- Bir dönem mankenlik kariyeriyle adından söz ettiren Ebru Şancı 17 yaşındayken Brezilya'daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci seçilmişti. Ebru Şancı, Alpaslan Öztürk ile evlendikten sonra modelliği bıraktı.

Yurt dışında gelinlik markası kuran üç çocuk annesi Şancı, sosyal medya hesabından sık sık hayatına dair pozlarını paylaşıyor.

Kendisinden 10 yaş küçük kocasının kıskanç olduğunu her fırsatta dile getiren Ebru Şancı son olarak bir video paylaştı ve videoda göğüslerinin belirgin olduğu dikkat çekti.

"NEYMİŞ EFENDİM DEKOLTE VARMIŞ"

Ebru Şancı'nın futbolcu eşi bu videodan rahatsız oldu. "Siler misin lütfen karıcım?" diyerek mesaj atan Alpaslan Öztürk'ü paylaşan Şancı "RTÜK son videoma dekolte erişim engeli getirdi" dedi.

Üstünü değiştirip yeniden video çeken Ebru Şancı "Devlet yetkililerine sesleniyorum şu kocamı başımdan alın. Futbol kariyeri bittikten sonra RTÜK'e müdür yapın! Deli sildim videoyu neymiş efendim dekolte varmış!" diyerek kocasına sitem etti.