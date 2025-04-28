Ebru Şancı 'yayık ağızlı futbolcu eşleri' mesajını paylaştı! Yaptığı yorum dikkat çekti

Manken Ebru Şancı futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2015 yılında sade bir törenle dünyaevine girmişti. Mutlu evlilikleri devam eden çiftin, Ceylin ve Mila adında ikiz kızları ve Kürşad Fırat adında bir oğulları bulunuyor.

Evlendikten sonra podyumlara veda eden ve bir süre sunuculuk yapan Şancı, sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Zaman zaman eşinin komik hallerini de paylaşan Şancı bu sefer gelen bir mesajı yayınladı.

Mesajda "Seni bu yüzden seviyorum diğer yayık ağızlı futbolcu eşlerine göre akıllısın çalışkan bir Türk kadınısın" yazıyordu.

Ebru Şancı bu mesaja yanıt olarak şunları yazdı:

"Samimiyetimle söylüyorum benim birçok futbolcu eşi arkadaşım var hepsi çok cici dünya tatlısı kızlar bazıları kendini ifade edemiyor olabilir hepsini genellemeyelim."