Ebru Yaşar’dan Harbiye’de unutulmaz gece: Sürpriz düet büyük alkış aldı

Ebru Yaşar, Viva Event organizasyonuyla gerçekleştirilen Harbiye Açıkhava konserinde sahne aldı. Uzun süredir hazırlandıkları konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçı, yaklaşık 250 kişilik bir ekiple yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yıllar sonra yeniden Harbiye sahnesine çıkmanın heyecanını yaşadığını dile getiren Yaşar, seyircisine görsel açıdan güçlü ve özenle hazırlanmış bir konser sunmak istediğini belirtti. “Bu devirde konser bileti almak artık insanlar için lüks” ifadelerini kullanan sanatçı, Harbiye’nin kendine özgü bir ağırlığı ve zarafeti olduğunu söyledi.

Sahne kostümlerine özel önem verdiğini belirten Yaşar, izleyicisinin karşısına adeta bir sanat eserini andıran tasarımlarla çıkmak istediğini ifade etti. Sanatçı, konser boyunca siyah drapeli bir elbisenin ardından beyaz özel tasarım sahne kostümüyle seyircinin karşısına çıktı.

Konser öncesinde müzik dünyasında tartışılan yapay zekâ projelerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yaşar, teknolojiyi günlük yaşamında kullandığını ancak sanatın ruhunun yapay zekâya bırakılmasına sıcak bakmadığını söyledi. Sesinin izinsiz kullanımına karşı hukuki önlemler aldığını açıklayan sanatçı, müzisyenlerin bu konuda hassas davranması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Yaşar, önümüzdeki hafta dinleyicilerle buluşacak “Zamansız” isimli özel plak baskısını ilk kez basın mensuplarına gösterdi. Dijital projelere de ağırlık verdiğini söyleyen sanatçı, YouTube için hazırlanan yeni bir projede altı genç müzisyenle düet yaptığını açıkladı.

Genç kadınlara yönelik açıklamalarıyla da dikkat çeken Yaşar, “Kadınlar çok güçlü ama bazen her yükü üstlenmeye alışıyoruz. Güçlü kadın olacağız diye prenses erkekler yaratmayalım” ifadelerini kullandı.

Röportajın ardından sahneye çıkan sanatçı, konsere “Kararsızım” şarkısıyla başladı. Gece boyunca “Yoksun”, “Kafamın İçi”, “Gözlerimde Gece Oldu” ve “Seni Anan Benim İçin Doğurdu” gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konserin sürprizlerinden biri ise Amo988 oldu. Sahneye çıkan sanatçı, Ebru Yaşar ile birlikte “Elini Ver” şarkısını seslendirdi. İkilinin düeti seyirciden büyük alkış aldı.

Yaklaşık üç saat sahnede kalan Yaşar, performansı boyunca seyircisiyle sık sık sohbet etti. “Bu büyülü atmosferde gözlerinizin içine bakarak şarkı söylemek çok güzel” diyen sanatçı, gece sonunda ayakta alkışlandı.

Konseri izleyenler arasında Yüsra Geyik, Didem Soydan, Çiğdem Batur, Sitare Akbaş, Samsun Demir ve Esra Öztürk gibi ünlü isimler de yer aldı.