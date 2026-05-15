Teklif üstüne teklif aldı! Alp Navruz kararını verdi

Ada Masalı, Yürek Çıkmazı, Senden Önce ve Piyasa gibi birçok başarılı projede rol alan uzun süredir de ortalarda görünmeyen ünlü oyuncu Alp Navruz'un yeni adresi belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Alp Navruz TRT tabii’nin yeni iddialı dönem dizisi “Altın Çağ Nizamülmülk” dizisiyle anlaşmaya vardı.

Navruz, Emir Khalilzadeh’in yöneteceği dizide Büyük Selçuklu Devleti’ni en geniş sınırlarına ulaştıran efsane hükümdarı “Sultan Melikşah”a hayat verecek.

Alp Navruz, haziran ayının ilk haftası sete çıkması planlanan DSS Medya – Cenk Şener imzalı “Altın Çağ Nizamülmülk” dizisiyle kariyeri adına da bir ilke imza atacak.

Daha önce çok sayıda dönem dizisi teklifi alan ama kabul etmeyen Navruz, ilk kez tarihi bir dizide, görkemli bir hükümdar rolüyle seyirci karşısına çıkacak