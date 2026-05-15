Songül Öden: Gümüş'teki öpüşme sahneleri yüzünden...

2005'te yayınlanan Gümüş dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte yer alan Songül Öden, Armağan Çağlayan'a konuk oldu.

Mezun olur olmaz Gümüş dizisinde rol alan ve büyük bir ün kazanan Öden o dönemde dizideki öpüşme sahnelerine dair samimi bir itirafta bulundu. Songül Öden kariyerinden bahsederken "Annem batakhaneye düştü bu kızı kaybettik filan diye çok yüklendi bana. Şimdi gülerek anlatıyorum ama o zaman için çok hüzünlü yıllardı benim için" dedi.

Songül Öden konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Ben onu TRT'de spiker olacağım diye kandırdım. Daha akıllı uslu işte, gidişi belli gelişi belli filan. Haber okuyacağım öyle kandırdım onu. Ama tabi ilk Gümüş'teki öpüşme sahnelerinde annem kaç kere hastaneye kaldırıldı. Tansiyonu çıkıyordu. Çok zorluydu. Nasıl olabilir bu filan diye... Hep diyorum annem Avrupa Birliği'ne girdi sonra."

Oyuncu konuşmasında "Şimdi yaptığım şeyin farkında ve çok gurur duyuyor" dedi.