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Ebru Yaşar'dan konser öncesi iddialı sözler! "Türkiye'de kurulan en güzel sahnelerden biri olacak"

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Güçlü sesi ve sevilen şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ebru Yaşar, Günay Restoran'ın sezon açılışında sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, 23-24 Ekim tarihlerinde Volkswagen Arena'da vereceği konserlerle ilgili iddialı açıklamalarda bulundu. Yaşar, "Türkiye'de kurulan en güzel sahnelerden birini kuracağız" sözleriyle dikkat çekti.

Şarkıcı Ebru Yaşar, Günay Restoran'ın sezon açılışında müzikseverlerle buluştu. Sahneye çıkmadan önce magazin muhabirleriyle bir araya gelen ünlü sanatçı, hem yeni projelerinden hem de özel hayatından söz etti.

23-24 Ekim tarihlerinde Volkswagen Arena'da iki gece üst üste konser vermeye hazırlanan Ebru Yaşar, hayranlarını büyük sürprizlerin beklediğini söyledi.

Konserler için özel bir prodüksiyon hazırlandığını belirten Yaşar, "Çok güzel sürprizler hazırlıyoruz. Dinleyicilerime layık şeyler yapmak istiyoruz. Türkiye'de kurulan en güzel sahnelerden birini kuracağız. Çok özel bir sahne hazırlıyoruz. Senfoni orkestrasına yakışır bir sahne olacak" ifadelerini kullandı.

Ebru Yaşar dan konser öncesi iddialı sözler! "Türkiye de kurulan en güzel sahnelerden biri olacak" 1

"GÜZEL ŞARKILAR HER NESLE HİTAP EDİYOR"

Şarkılarıyla farklı kuşaklardan dinleyicilere ulaşmayı başaran Ebru Yaşar, başarısının sırrını da anlattı. Ünlü şarkıcı, "Hep sevenlerimle bir arada oldum. Bence güzel olan her şey her nesle hitap ediyor" dedi.

YouTube'da yayınladığı "6+1" projesi hakkında da konuşan Yaşar, projenin uzun soluklu olmasını hedeflediğini belirterek, "Bu projeyi bir ya da iki aylık değil, uzun vadeli düşündüm. Yıllar içerisinde nesilden nesile ulaşacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Özel yaşamına ilişkin soruları da yanıtlayan Ebru Yaşar, gözlerden uzak sürdürdüğü aile hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Yaşar, "İşimi yapıyorum, aile hayatımı da yaşıyorum. Kimseden çok farklı bir yaşam sürmüyorum. Çok sıradan, çok normal bir hayatım var" sözleriyle günlük yaşamını anlattı.
Ebru Yaşar dan konser öncesi iddialı sözler! "Türkiye de kurulan en güzel sahnelerden biri olacak" 2

HAYRANLARINA YENİ SÜRPRİZLERİN MÜJDESİNİ VERDİ

Yeni projeler üzerinde çalıştığının da sinyalini veren ünlü sanatçı, konserlerinin ardından müzikseverlerle yeni çalışmalarını buluşturacağını ima etti.

Ebru Yaşar, "Şu konserleri bir yapayım, ondan sonra daha tatlı, daha güzel şeyler var" diyerek hayranlarını heyecanlandırdı.

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Ebru Yaşar
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