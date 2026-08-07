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Mert Yazıcıoğlu kararını vermişti! Daha başlamadan ertelendi

Kuruluş Orhan dizisinin ardından Netflix’in TMC Film imzalı "Aras" kod adlı dizisiyle anlaşmaya varan Mert Yazıcıoğlu'nun projesinde işler istenildiği gibi gitmedi. Dizi daha başlamadan ertelendi.

Mert Yazıcıoğlu kararını vermişti! Daha başlamadan ertelendi
Öznur Yaslı İkier

Mert YazıcıoğluKuruluş Orhan”ın ardından Netflix’in TMC Film imzalı “Aras” kod adlı dizisini kabul etmişti. Yazıcıoğlu’nun unutulmaz dizisi Kızıl Goncalar’da beraber çalıştığı yönetmeni Ömür Atay’la yeniden çalışacak olması da heyecan yaratmıştı.

Hayatıyla ilgili ilginç bir gerçeği öğrenen Aras adlı acil servis doktoruna hayat vermeye hazırlanan Mert Yazıcıoğlu’nun yeni projesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Mert Yazıcıoğlu kararını vermişti! Daha başlamadan ertelendi 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; sonbaharda Doğubayazıt’ta çekilmesi planlanan dizi çekim takviminin uzaması ve mevsimsel şartlardan dolayı ilkbahara ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
Mert Yazıcıoğlu Kuruluş Orhan
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