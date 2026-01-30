MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ece Ceşmioğlu setlere geri dönüyor! İddialı diziye girdi

Kendisi gibi oyuncu Taner Ölmez ile mutlu bir evliliği ve iki çocuğu olan Ece Çeşmioğlu uzun zaman sonra setlere geri dönüyor. Ceşmioğlu, Medyapım’ın NOW için çektiği Yeraltı dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Ece Ceşmioğlu setlere geri dönüyor! İddialı diziye girdi
Öznur Yaslı İkier

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, mutlu beraberliklerini 2021 yılında evlilikle taçlandırmış ve 2022'de de ilk çocukları Zeynep'i kucaklarına almıştı.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu çift, 2024 yılında da oğulları Hazar'a kavuşmuştu.

Ece Ceşmioğlu setlere geri dönüyor! İddialı diziye girdi 1

Çocukları için kariyerine ara veren ve onlarla ilgilenen Ece Çeşmioğlu uzun bir aranın ardından setlere geri dönüyor. Çeşmioğlu, “Yeraltı” dizisiyle anlaşmaya vardı.

Ece Ceşmioğlu setlere geri dönüyor! İddialı diziye girdi 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çeşmioğlu “Hülya” rolüne hayat verecek ve Murat Danacı'nın canlandırdığı Hamburglu’nun kardeşi olarak seyirci karşısına çıkacak.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Apar topar kadrodan çıkartıldı! Setten ilk görüntüler...Apar topar kadrodan çıkartıldı! Setten ilk görüntüler...
Ülkeyi ağlayarak terk etmişti! Yakalama kararı çıkarıldıÜlkeyi ağlayarak terk etmişti! Yakalama kararı çıkarıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ece Çeşmioğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Aydın'daki deprem sonrası uyardı: "Uzaklaşın"

Aydın'daki deprem sonrası uyardı: "Uzaklaşın"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.