Ece Ceşmioğlu setlere geri dönüyor! İddialı diziye girdi

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, mutlu beraberliklerini 2021 yılında evlilikle taçlandırmış ve 2022'de de ilk çocukları Zeynep'i kucaklarına almıştı.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu çift, 2024 yılında da oğulları Hazar'a kavuşmuştu.

Çocukları için kariyerine ara veren ve onlarla ilgilenen Ece Çeşmioğlu uzun bir aranın ardından setlere geri dönüyor. Çeşmioğlu, “Yeraltı” dizisiyle anlaşmaya vardı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çeşmioğlu “Hülya” rolüne hayat verecek ve Murat Danacı'nın canlandırdığı Hamburglu’nun kardeşi olarak seyirci karşısına çıkacak.