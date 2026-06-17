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Ece İrtem'in arkadaşı Cansu Gültekin: 'Sanırım gençken öleceğim' demişti

Ece İrtem'in ani ölümü sevenlerini yasa boğarken dostlarının paylaşımları da gündeme geliyor. Son olarak oyuncu Ece İrtem'in yakın arkadaşı Cansu Gültekin yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı.

Ece İrtem'in arkadaşı Cansu Gültekin: 'Sanırım gençken öleceğim' demişti

“Kızılcık Şerbeti” dizisinde canlandırdığı Işıl karateriyle hafızalarda yer eden Ece İrtem'den acı haber geldi. İrtem, 35 yaşına bastıktan bir gün sonra evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Ece İrtem in arkadaşı Cansu Gültekin: Sanırım gençken öleceğim demişti 1
Ece İrtem'in ölüm haberi yakınlarını şoke ederken sosyal medyada da peş peşe paylaşımlar yapıldı. İrtem'in yakın arkadaşı Cansu Gültekin, birlikte çektirdikleri eski fotoğrafları paylaşarak duygusal bir mesaj yayımladı. "Ben bugün bir dostumu kaybettim." diyen Gültekin "Ece benim eski bir dostumdu. Gerçek anlamda yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeyen bir arkadaşlıktı. Birbirimizin evinde yaşardık bir dönem. Beraber gülüp ağlardık. Son paramızla bir tabak yemek paylaşırdık. Sonra yıllar bizi biraz ayırdı ama hep iletişimimiz oldu. Yakın dönemde çok kayıpları ve yasları olmuştu, çok üzülmüştü. Son konuşmamızda bana bunları anlatmıştı." dedi.

Ece İrtem in arkadaşı Cansu Gültekin: Sanırım gençken öleceğim demişti 2

"BÖYLE BİR DURUMDA KİMSE AĞLAMASIN İSTERDİ"

Ece İrtem'in dostu devamında ise şunları yazdı:

"Hakkında birkaç güzel şey paylaşmak istiyorum. Ece çok temiz kalpli bir kızdı. Saf denecek ölçüde. O nedenle ki insanlar onu sık sık kandırır, üzer, kalbini kırardı. Çok küçük şeylere bile çok üzülürdü. Çok hayalperestti. Bir kez bana 'kendimi hiçbir hayalimde yaşlı bir kadın olarak hayal edemiyorum sanırım ben gençken öleceğim' demişti. Boş konuşma demiştim. Ben de son 3 gündür hep onu düşünüyordum nedense. Bazı hisler boş değilmiş.

Ece İrtem in arkadaşı Cansu Gültekin: Sanırım gençken öleceğim demişti 3

Böyle bir durumda kalırsak Clap Your Hands çalsın kimse de ağlamasın isterdi. Bugün bütün gün ağladım ama hatrına Clap Your Hands de çalacağım. Yattığın yer nur olsun güzel Ecem. İyi ki gençliğimizin bir bölümünü paylaştık."

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Anahtar Kelimeler:
Ece İrtem
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