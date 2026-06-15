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Ece İrtem'in ölümünde kahreden detay! Dün doğum günüydü, saatler önce son paylaşım...

Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı 35 yaşındaki Ece İrtem'in ani ölümü herkesi şoke etti. Ünlü oyuncunun dün doğum günü olduğu öğrenilirken, son yapmış olduğu paylaşımlar ise kahretti.

Ece İrtem'in ölümünde kahreden detay! Dün doğum günüydü, saatler önce son paylaşım...
Devrim Karadağ

Ece İrtem'in ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakteriyle hafızalara kazınan 35 yaşındaki ünlü sanatçı hayatını kaybetti.

ECE İRTEM'İN ÖLÜMÜNDE KAHREDEN DETAY

14 Haziran 1991 doğumlu genç oyuncunun ani vefatı, ailesini, yakın dostlarını ve televizyon dünyasını yasa boğdu. Ölüm haberinin ardından ortaya çıkan kahredici detay ise yürekleri burktu.

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DÜN DOĞUM GÜNÜYDÜ

Başarılı oyuncunun, vefatından tam bir gün önce doğum günü olduğu öğrenildi. Sevenleri ona kutlama mesajları atmaya hazırlanırken gelen ölüm haberi, adeta bir şok etkisi yarattı.

Ece İrtem in ölümünde kahreden detay! Dün doğum günüydü, saatler önce son paylaşım... 1

SAATLER ÖNCE PAYLAŞMIŞ

Ece İrtem'in sosyal medya hesabından saatler önce yaptığı son paylaşımlar yürek sızlattı. Hayat dolu kareleri ve takipçilerine verdiği pozitif mesajlar, bu ani gidişin ardından geride derin bir keder bıraktı.

Ece İrtem in ölümünde kahreden detay! Dün doğum günüydü, saatler önce son paylaşım... 2

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Henüz 35 yaşındaydı! Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybettiHenüz 35 yaşındaydı! Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti Ece İrtem
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