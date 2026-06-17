Ece İrtem'in son görüntüleri konuşuluyordu! Alkol iddiasına yanıt

Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterini canlandıran oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti. Kuşadası’nda son yolculuğuna uğurlanacak olan Ece İrtem’in annesiyle oturduğu apartmana girerken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri üzerine yapılan yorumlara ailenin avukatı Uğur Gökkoyun'dan açıklama geldi:

MİDE AĞRISI VE HALSİZLİK RAHATSIZLIĞI

"Müvekkilim Ece İrtem’in 15.6.2026 günü vefatından önce annesiyle evine giriş anındaki görüntüleri üzerinden bazı yorumlarda bulunulduğundan bilgi kirliliğini engellemek için aşağıdaki açıklamanın yapılmasında yarar görülmüştür.

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SODANIN ÖDEME FİŞİ KENDİSİNDE

Annesine bu konu sorulduğunda: Ece İrtem’in 15.6.2026 günü doğum günü olmasına rağmen mide ağrısı ve halsizlik hissetmesi nedeniyle arkadaşları tarafından düzenlenmek istenen kutlamaya gitmek istemediğini, beraberce Moda Sahilinde kısa bir yürüyüş yapıp sonrasında sahile yakın bir mekana oturup iki soda içtiklerini, Ece İrtem’in mide yakınmasıyla eve gitmek istemesi üzerine bir müddet sonra ayrılarak mekana 100 metre mesafedeki evlerine döndüklerini, içilen iki sodanın ödeme fişinin kendisinde olduğunu, eve giriş anındaki yürüyüşünün mide ağrısından kaynaklandığını, doktora gitmek istemediğini, olaydan birkaç gün önceki Tayland gezisinde midesini üşüttüğünü söyleyerek hemen yatmak istediğini, dinlenmenin kendisine iyi geleceğini ifade ettiğini beyan etmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."