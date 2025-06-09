Ece Seçkin'in elbisesine eleştiri yağdı! O yorumu görünce dayanamadı

Ece Seçkin, şarkıları kadar zaman zaman da iddialı sahne tarzıyla gündeme geliyor. Seçkin, son konserinde derin yırtmaçlı mor bir elbise tercih etti.

Seçkin'in kalçasından yukarı çıkan derin dekoltesi eleştirildi. Ünlü şarkıcının pek çok takipçisi kıyafetin fazla açık olduğunu söyledi.

Bir takipçi ise sosyal medyada; "Edep sen ne kadar güzel bir şeysin. Evet, özgürlük laiklik de var. Bu, bize sunulurken, verilirken, edebinizi unutun açıklıkla çıplaklığı birbirine karıştırın dememiş. Orada amaç, dövmeni mi göstermek miydi?" yorumunu yaptı.

Ünlü şarkıcı ise, takipçisine; "Edep, sen ne güzel şeysin der susarım" şeklinde yanıt verdi.

Daha önce de birçok kez sahnede tercih ettiği kostümlerle eleştirilen Ece Seçkin; "Burası demokratik bir ülke, herkes istediğini giyebilir. Ben de dekolte giyiyorum, giyeni destekliyorum…" şeklinde konuşmuştu.