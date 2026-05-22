Ece Seçkin tam 12 kilo verdi! Zayıflama sürecini anlattı

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in, 2 Nisan'da sahne aldığı 'Saygı 1: Mustafa Sandal' gecesindeki görüntülerinin ardından verdiği kilolar dikkat çekti.

O geceden bugüne kadarki kısa sürede hızla kilo veren ünlü şarkıcı zayıflama sürecine dair açıklamalarda bulundu.

2.Sayfa'ya açıklamalarda bulunan Seçkin; 'Mustafa Sandal'ın Saygı gecesinde giydiğim kostüm olduğumdan fazla göstermişti.

O geceden sonra sanki 5 haftada zayıflamışım gibi anlaşıldı. Zaten 8 aydır bir zayıflama sürecindeydim. 10-12 kilo arasında verdim.' ifadelerini kullandı.