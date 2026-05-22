Sevdiğim Sensin'deki yatak sahnesi olay oldu! Seyirci senariste seslendi

Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrollerini paylaştığı Star Tv'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin dün akşam 14. bölümüyle ekrana geldi. Dizide Dicle ve Erkan'ın yatak sahnesi sosyal medyada gündem oldu.

Öznur Yaslı İkier

Sevdiğim Sensin dizisi perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dün akşam 14. bölümüyle ekrana gelen fenomen dizi heyecanlı sahneleriyle seyircisinden tam not aldı.

Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrollerini paylaştığı diziye Dicle ve Erkan'ın yatak sahnesi damga vurdu.

Erkan Dicle'ye "Sen bu gece o kadar büyük bir şey öğrendin ki kalbin dolu, zihnin dolu, ruhun dolu" diyerek yakınlaştı. Dicle ve Erkan'ın duygusal sahneleri çok beğenildi.

Sosyal medyada hızla yayılan sahnelere izleyiciler; 'Aşırı yakışıyorlar aralarını bozmayın', 'Ay resmen çığlık attım', 'Ya öyle hasret kalmışız ki böyle güzel bir çifte', 'Dizi gayet güzel gidiyor', 'Senarist böyle devam etmeli' gibi yorumlar yapıldı.

ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Sevdiğim Sensin dizisi yayınlandığı günden bu yana reyting listesinde zirveyi bırakmıyor. Sevdiğim Sensin haftalardır Halef: Köklerin Çağrısı dizisini geride bırakıyor.

SEVDİĞİM SENSİN 14. BÖLÜM ÖZETİ:

Dicle, yıllardır yasını tuttuğu ablasıyla ilgili gerçeği öğrenince yeni bir ikilemle baş başa kalır. Bir tarafta ona gerçeği söyleyen Kadir, diğer tarafta ise ondan gerçeği saklayan Erkan vardır. Fakat Erkan’la yüzleştiğinde, ablasının gerçekten de yaşadığını öğrenmesi Dicle için büyük bir yıkım olur. Bu yıkımın ardından kendini toparlamaya çalışan Dicle, ablasını bulmak için güçlü ve umutlu kalmaya çalışır.

Hamdi’nin ölümü ise Aldurlar’ın üzerine kara bir bulut gibi çökerken; köşkte yas, öfke ve hesaplaşmalar birbirine karışır. Esat geri dönüşü olmayan bir karar alırken, İnci yaptıklarının bedelini ödediği bir durumun içine düşer.

Ferman ise karanlık planlarının peşinden sessizce ilerler. Hem Derya’nın yaşama ihtimalini öğrenmesi hem de Civan’ın bu gerçeği ondan saklamış olması nedeniyle büyük bir öfkeye kapılır. Özellikle Civan’a duyduğu öfke, ikili arasında büyük bir hesaplaşmaya neden olur. Bu hesaplaşmanın bedelini ise Civan ağır öder. Ferman, ona karşı sinsi bir plan kurar. Bu plan; Nilüfer’in de zarar göreceği, Civan ile Nilüfer aşkının sınanacağı bir sürecin başlangıcı olur.

Feride’nin geçmişine dair parçalar yavaş yavaş yerine otururken, Tahir’le çıktığı yolculukta kendi başına adımlar atmaya başlar. Geçmişinin ve kim olduğunun cevabını bulacağı kişiye ulaşmasına ise çok az kalır.

Erkan’ın Dicle’ye büyük bir teklif yapacağı sırada öğreneceği bir bilgi ise o teklifin önüne geçer.

Ay Yapım imzalı, hikâyesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan ve yönetmenliğini Gökçen Usta’nın üstlendiği Sevdiğim Sensin, başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı; Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Rojbin Erden, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Gökhan Soylu, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven, Bensu Uğur gibi deneyimli ve yetenekli isimleri buluşturuyor.

