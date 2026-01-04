MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ece Vahapoğlu 6 saat ameliyatta kaldı! Sağlık durumu nasıl?

Ece Vahapoğlu, aylardır sürdürdüğü rektum kanseri tedavisi kapsamında geçtiğimiz cuma günü ameliyata alınmıştı. 6 saatlik operasyonun ardından Vahapoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Ece Vahapoğlu 6 saat ameliyatta kaldı! Sağlık durumu nasıl?

Sunucu Ece Vahapoğlu, rektum kanserine yakalandığını açıklayarak; "Hayatım bir süredir tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide 'rektum kanseri' olduğumu öğrendim" demişti.

Tedavi sürecine vakit kaybetmeden başlayan Vahapoğlu, geçtiğimiz günlerde kemoterapiye bir süre ara verildiğini ameliyat olacağını açıklamıştı. Cuma günü operasyona giren isim, ameliyat önlüğüyle poz verip ve "Davetsiz misafirle vedalaşmaya. Yeni yıl, yeni enerji" demişti.

Ece Vahapoğlu 6 saat ameliyatta kaldı! Sağlık durumu nasıl? 1

Tedavi sürecine vakit kaybetmeden başlayan Vahapoğlu, geçtiğimiz günlerde kemoterapiye bir süre ara verildiğini ameliyat olacağını açıklamıştı. Cuma günü operasyona giren isim, ameliyat önlüğüyle poz verip ve "Davetsiz misafirle vedalaşmaya. Yeni yıl, yeni enerji" demişti.

Ece Vahapoğlu 6 saat ameliyatta kaldı! Sağlık durumu nasıl? 2

6 saatlik bir operasyon geçiren isim, ilk kez paylaşım yaptı. Vahapoğlu hastane odasından çekilen fotoğrafını yayınlayarak "Operasyonum başarıyla geçti. 6 saat sürdü. Bir gece yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alındım. Birkaç gün daha buradayım. Not: Sürekli gülmüyorum; size selam için" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şikayet yağdı: Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldıŞikayet yağdı: Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı
Oyunculuğu bıraktı! Zeynep Tokuş yıllara meydan okuyorOyunculuğu bıraktı! Zeynep Tokuş yıllara meydan okuyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ece Vahapoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.