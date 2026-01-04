Ece Vahapoğlu 6 saat ameliyatta kaldı! Sağlık durumu nasıl?

Sunucu Ece Vahapoğlu, rektum kanserine yakalandığını açıklayarak; "Hayatım bir süredir tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide 'rektum kanseri' olduğumu öğrendim" demişti.

Tedavi sürecine vakit kaybetmeden başlayan Vahapoğlu, geçtiğimiz günlerde kemoterapiye bir süre ara verildiğini ameliyat olacağını açıklamıştı. Cuma günü operasyona giren isim, ameliyat önlüğüyle poz verip ve "Davetsiz misafirle vedalaşmaya. Yeni yıl, yeni enerji" demişti.

6 saatlik bir operasyon geçiren isim, ilk kez paylaşım yaptı. Vahapoğlu hastane odasından çekilen fotoğrafını yayınlayarak "Operasyonum başarıyla geçti. 6 saat sürdü. Bir gece yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alındım. Birkaç gün daha buradayım. Not: Sürekli gülmüyorum; size selam için" dedi.