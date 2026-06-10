Ece Vahapoğlu kanseri yendi: "İki operasyon, sekiz kemoterapi"

Ece Vahapoğlu, 2025 yılının kasım ayında rektum kanserine yakalandığını açıklamış, ocak ayında ise operasyon geçirmişti. Zorlu tedavi sürecini gözlerden uzak yaşayan Vahapoğlu'ndan müjdeli haber geldi.

Ece Vahapoğlu, katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamayla kanseri yendiğini duyurdu.

"SOĞUKKANLILIKLA ATLATTIM"

48 yaşındaki sunucu, hastalıkla mücadelesini anlatarak şunları söyledi:

"Çok korkulan bir hastalık. Ben bir şekilde bunu soğukkanlılıkla atlattım. Sağlıklı yaşadığım, spor yaptığım, iyi beslendiğim ve manevi dünyamı, spiritüel dünyamı da çok güçlü tuttuğum için çok şükür iyi geçirdim. Paylaşmadım ama çok zorluklar oldu; iki operasyon, sekiz kemoterapi şeklinde."