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Ece Vahapoğlu kanseri yendi: "İki operasyon, sekiz kemoterapi"

Rektum kanseriyle mücadele eden Ece Vahapoğlu, katıldığı bir etkinlikte sağlık durumuyla ilgili konuştu. Vahapoğlu, yaptığı açıklamayla kanseri yendiğinin müjdesini verdi.

Ece Vahapoğlu kanseri yendi: "İki operasyon, sekiz kemoterapi"

Ece Vahapoğlu, 2025 yılının kasım ayında rektum kanserine yakalandığını açıklamış, ocak ayında ise operasyon geçirmişti. Zorlu tedavi sürecini gözlerden uzak yaşayan Vahapoğlu'ndan müjdeli haber geldi.

Ece Vahapoğlu, katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamayla kanseri yendiğini duyurdu.

"SOĞUKKANLILIKLA ATLATTIM"

48 yaşındaki sunucu, hastalıkla mücadelesini anlatarak şunları söyledi:

Ece Vahapoğlu kanseri yendi: "İki operasyon, sekiz kemoterapi" 1

"Çok korkulan bir hastalık. Ben bir şekilde bunu soğukkanlılıkla atlattım. Sağlıklı yaşadığım, spor yaptığım, iyi beslendiğim ve manevi dünyamı, spiritüel dünyamı da çok güçlü tuttuğum için çok şükür iyi geçirdim. Paylaşmadım ama çok zorluklar oldu; iki operasyon, sekiz kemoterapi şeklinde."

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Ece Vahapoğlu
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