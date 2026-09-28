Eda Ece kızının odasını paylaştı: Her detayı ilgi gördü

Bir dönem Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Pis Yedili” dizisiyle şöhreti yakalayan Eda Ece rol aldığı başarılı projeler ve renkli sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu kızı Mina İpek için hazırlanan odanın detaylarını paylaştı. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

TUZLU KAHVE İLE SETLERE GERİ DÖNDÜ

“Pis Yedili”, “ Yasak Elma” gibi rol aldığı birçok projeyle adından söz ettiren 36 yaşındaki ünlü oyuncu Eda Ece ekranlara verdiği kısa molanın ardından Tuzlu Kahve dizisiyle yeniden yoğun temposuna geri döndü.

YOĞUNLUĞUNA RAĞMEN KIZINI İHMAL ETMİYOR

Ünlü oyuncu yoğun set temposunda kızına vakit ayırmayı da ihmal etmiyor. Sosyal medyadan paylaştığı karelerle renkli anlarına takipçilerini de dahil eden Eda Ece son olarak kızı Mina İpek için hazırlanan odanın detaylarını paylaştı.





ODANIN HER DETAYI ÖZENLE TASARLANMIŞ

Pembe tonlarının ağırlı olarak kullanıldığı odanın ince düşünülmüş detayları ünlü oyuncunun takipçilerinden tam not aldı. Geniş giyinme dolabı, küçük top havuzu, oyuncaklar için düşünülmüş çoklu saklama alanları dikkat çekti.