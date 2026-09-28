Helin Kandemir fotoğrafına gelen yorumu beğendi: Ortalık karıştı

22 yaşındaki ünlü oyuncu Helin Kandemir ile Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen futbolcu Dorukhan Toköz bir süredir çalkantılı bir birliktelik yaşıyor. Ünlü oyuncunun fotoğrafına gelen sevgilisiyle ilgili bir yoruma verdiği tepki kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İkilinin yaklaşık bir ay süren ilişkisinde kısa süreli yaşanan ayrılığın ardından Helin Kandemir, sevgilisi Toköz’e bir şans daha tanıyarak ilişkisini sürdürme kararı almıştı. Ancak sosyal medyada son yaşananlar ilişkideki suların henüz durulmadığını gösterdi.

“ALDATILIYORSUN” YORUMUNU BEĞENDİ!

Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından Helin Kandemir’in sosyal medya paylaşımının altına yapılan yorumda; “Kız, Helin aldatılıyorsun. Cuma gecesi Senin ki kütüphane'de sarışın bir kızla tanıştı. Sonra alt katta sohbet edip pizza yediler. Dikkat çekmesin diye önce kız kalktı, arabaya bindi; sonra da Seninki aynı arabaya bindi.” ifadeleri yer aldı.



Ünlü oyuncunun yorumu önce beğenip sonra beğenisini kaldırması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada gündem olan olayın ardından ünlü oyuncu cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi.