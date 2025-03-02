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Edip Akbayram'ın ailesiyle son görüntüleri ortaya çıktı!

02.03.2025 22:41
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Geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan usta sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti. Akbayram'ın, ailesiyle birlikte Antalya'da çekildiği son görüntüleri ortaya çıktı.

Edip Akbayram'ın ailesiyle son görüntüleri ortaya çıktı!

Geçirdiği zatürre hastalığı nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören sanatçı usta sanatçı Edip Akbayram, taburcu edildikten sonra evinde düşmesi sonucu 9 Ocak'ta yeniden hastaneye kaldırılmıştı.

İç kanama geçirdiği belirlenen sanatçı, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisine alınarak tedaviye alınmıştı.

52 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Edip Akbayram, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün saat 19.30'da çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

SON GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI!

Yoğun bakım servisindeki tedavisinin 52'nci gününde hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram'ın, ailesiyle birlikte çekildiği son görüntüler ortaya çıktı.

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Sanatçı'nın 29 Aralık'taki doğum gününü erken kutlayan ailesi ve dostları, 21 Aralık Cumartesi gecesi aile dostları Fadime ve Ramazan Aslan çiftinin Antalya Kundu'daki otelinde bir etkinlik düzenledi.

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EŞİ İLE DANS EDİP GÜZEL BİR GECE GEÇİRDİ!

Tiyatro sanatçısı Levent Ülgen'in de yer aldığı gecede Edip Akbayram, eşi Ayten Akbayram ile dans edip, dostlarıyla sohbet ederek güzel bir gece geçirdi.

ISTANBUL---EDIP-AKBAYRAMIN-AILESIYLE-BI_592086_175191

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

Edip Akbayram, 29 Aralık 1950'de Gaziantep'te doğdu. Henüz dokuz aylıkken çocuk felcine yakalandı ve bir ayağı sakat kaldı. Lisede kurdukları orkestra ile müziğe ilk adımını attı. 1968 yılında liseyi bitirip İstanbul'a gitti. Diş hekimliğini kazanmasına rağmen kendini müziğe verdi. İstanbul'a geldikten sonra 1971'de Altın Mikrofon Yarışması'na katıldı. Aşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek gerçekleştirdiği ilk bestesi olan "Kükredi Çimenler" ile birinci oldu. 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu. Daha sonra 'Kara Kuzu', 'Deniz Üstü Köpürür' ve 'Garip' adlı 45'liklerle ödüller aldı ve ünü yurt çapında duyulan bir sanatçı oldu. 'Aldırma Gönül' ve 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' adlı parçalarıyla satış rekorları kıran ve Altın Plak kazanan sanatçının çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 250 kadar ödülü mevcut.

Usta sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti Usta sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
zatürre Edip Akbayram
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