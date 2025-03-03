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Edip Akbayram'ın son röportajı... Halil Ergün için kural bozmuştu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.03.2025 09:58
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Usta sanatçı Edip Akbayram 75 yaşında hayatını kaybetti. Edip Akbayram'ın 6 ay önce kural bozup Halil Ergün'e verdiği röportaj vefatı sonrası yeniden gündem oldu.

Edip Akbayram'ın son röportajı... Halil Ergün için kural bozmuştu

Türk müziğinin usta isimlerinden Edip Akbayram, 75 yaşında hayatını kaybetti. Vefatının ardından Edip Akbayram'ın aylar önce Güzel Aşklar Diyarı dizisinin çekimleri için Kapadokya'da bulunan Halil Ergün ile karşılaşıp ona verdiği röportaj gündem oldu.

EDİP AKBAYRAM NEDEN ÖLDÜ?

Edip Akbayram, zatürre tedavisi sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle 9 Ocak'ta Haydarpaşa Numune Eğtim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Akbayram, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 2 Mart 2025'te yaşamını yitirdi.

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5 yıldır sürdüdüğü röportaj verme kuralını Halil Ergün için bozan Edip Akbayram,
"Ben aslında şunu da söyleyeyim, ben aşağı yukarı ben 5 seneden beri röportaj vermiyorum, televizyon çıkmıyorum. Sevgili Halil sana ziyarete geleceğiz dediği zaman Halil'i kıramadım. Burada her şey aşk. Avanos kültürüyle, sanatıyla diğer ilçelerden çok farklı. 21 sene ben daha Bodrum'a gitmedim, yazı burada geçiririz" demişti.

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"Yazları müsait olduğumuz zaman Avanos'ta geçiriyoruz. İstanbul'un karışık kalabalığından inzivaya çekilmiş oluyoruz" diyen Edip Akbayram'ın bu röportajı yeniden gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Edip Akbayram Halil Ergün
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