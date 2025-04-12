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Efsane dizi Avlu geri dönüyor! Tanıtım yayınlandı, başrol merak edildi! Demet Evgar olacak mı?

Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin yer aldığı yayından kaldırılan Avlu dizisi geri dönüyor. Yapım şirketi dizinin tanıtımını yayınladı.

Efsane dizi Avlu geri dönüyor! Tanıtım yayınlandı, başrol merak edildi! Demet Evgar olacak mı?
Jale Uslu

Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin başrollerinde yer aldığı Limon Film imzalı ve yönetmenliğini Yüksel Aksu ile Hülya Gezer'in üstlendiği Star TV'de yayımlanan dram ve suç türündeki Türk televizyon dizisi Avlu büyük ses getirmişti ve 2019 yılında ekranlara veda etmişti.

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Avustralya yapımı Wentworth dizisinden uyarlanan dizi 44. bölümüyle sezon finali yaparak yayından kaldırılmıştı. Eşinden şiddet gören bir kadın olan Deniz'in babasını silahla vuran kızı Ecem'in suçunu üstlenerek hapse girmesi ve burada verdiği mücadeleyi konu edinmişti.

AVLU GERİ DÖNÜYOR!

Dizinin yapım şirketi Limon Film yayınladığı tanıtımla dizinin yeni sezonda ekranlara döneceği müjdeledi. Bu haber ise Avlu seyircisini heyecanlandırdı.

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Yapım şirketinin yayınladığı tanıtım:

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Anahtar Kelimeler:
Avlu dizisi
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