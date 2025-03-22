Ekrem İmamoğlu'na destek bildirisini yaklaşık 400 sanatçı imzaladı!

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sanat camiasından pek çok isim İmamoğlu'na desteğini açıklamıştı. Bugün sanat camiasından aralarında Halil Ergün, Mehmet Coşkun gibi pek çok isim Saraçhane'ye giderek Ekrem İmamoğlu'na destek ziyaretinde bulundu.

İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından ünlü isimlerden tepkiler geldi. Yaklaşık 400 sanatçı, aralarında toplanarak İmamoğlu'na destek bildirisi imzaladı.

Bildiride şu ifadeler yer alıyor;

"Hukuk, adalet ve demokrasi için omuz omuza! Biz özgür düşünceye inanan bireyler olarak, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü savunmanın tam zamanı olduğunu biliyoruz. Hukukun keyfi şekilde kullanılarak muhalefetin susturulmasına sessiz kalmıyoruz!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarının hukuksuzca gözaltına alınması, yalnızca seçilmiş temsilcilere değil, milyonların iradesine uzun süredir yapılan müdahalelerin son aşamasıdır. Bu zorbalığı kabul etmiyoruz.

Umudumuz ve geleceğimiz gençlerin, gelecek kaygısına mahkûm edilmelerinden endişe duyuyoruz. Kendini ifade etmek üzere demokratik haklarını savunmak için sokağa çıkan gençlerle ve tüm yurttaşlarla yan yana duruyoruz. Hukukun siyasi manipülasyona alet edilmesine toplumsal çeşitlilik ve farklı düşüncelerin düşmanlaştırılmasına karşı çıkıyoruz. Adaletin, aklın ve özgürlüğün yanındayız!"

'Büyükşehir Çalışıyor' adlı X hesabının paylaşımına göre bu isimler arasında Ali Atay, Defne Samyeli, Selçuk Yöntem, Birsen Tezer, Bülent Ortaçgil, Cem Yiğit Üzümoğlu, Ceylan Ertem, Duman, Mor ve Ötesi, Necip Memili, Nihal Yalçın, Nuri Bilge Ceylan, Ozbi, Redd, Rutkay Aziz, Özge Borak ve Salih Bademci yer aldı.