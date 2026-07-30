Elit Andaç Çam kararını verdi! İddialı diziye girdi

Star TV’nin Poll Films imzalı dizisi “Tuzlu Kahve”nin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Senaryosunu Aslı Zengin ile Ece Yosmaoğlu’nun yazdığı dizi İstanbul‘un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Gözde (Eda Ece) ile Amerika’dan dönen holding veliahdı Mehmet’in (Buğra Gülsoy) yollarının kesişmesiyle başlayacak.

Dev kadrolu dizinin kadrosuna son olarak başarılı bir oyuncu daha katıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; etkili oyunculuğuyla tanınan Elit Andaç Çam, “Tuzlu Kahve”de “Beste” karakterine hayat verecek.

Elit Andaç Çam, Gözde (Eda Ece) ile Selin’in (Yasemin Ergene) ortak yakın arkadaşı olarak seyirci karşısına çıkacak.

ELİT ANDAÇ ÇAM KİMDİR?

Elit Andaç Çam, 8 Ağustos 1988 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. Malatya'da bir süre yaşadıktan sonra ailesiyle İzmir'e taşınan Elit Andaç Çam, Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

Üniversite eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümünden alan Çam, yüksek lisansını Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünde tamamladı.

Kutluğ Ataman'ın yönettiği "Hilal Feza ve Diğer Gezegenler", Bahman Ghobadi'nin yönettiği "Dört Duvar" ve Ümit Ünal'ın yönettiği "Sofra Sırları" gibi birçok uzun metrajlı filmde rol aldı.

Elit Andaç Çam, birçok tiyatro oyununda da yer aldı. "Aşk Kumardır", "Saygı" adlı dizilerde de rol alan Andaç Çam, son dönemde "Bahar" dizisinde canlandırdığı Çağla karakteri ile adından söz ettirdi.