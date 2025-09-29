MAGAZİN

Elizabeth Hurley beyaz bikinisiyle poz verdi! Yaşına kimse inanmıyor

60 yaşındaki Elizabeth Hurley, tatilde çekilen yeni bikini videosuyla hayranlarını büyüledi. Beyaz bikinisi ve kusursuz fiziğiyle sosyal medyada gündem oldu.

Elizabeth Hurley beyaz bikinisiyle poz verdi! Yaşına kimse inanmıyor

60 yaşındaki Elizabeth Hurley, tatilde çekilen yeni bir video ile hayranlarını adeta büyüledi. Lüks bir teknenin arkasında dans eden Hurley, kusursuz fiziğini gözler önüne serdi.

Neşeli tavırlarıyla kameraya öpücük atan Hurley, takipçilerini şaşkına çevirdi. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü yıldızın adeta gençlik iksirini keşfettiğini ya da “şeytanla bir anlaşma” yapmış olabileceğini düşündü.

Elizabeth Hurley beyaz bikinisiyle poz verdi! Yaşına kimse inanmıyor 1

Bir hayranı Instagram’da, “Dünyanın en güzel kadınının 60 yaşında olması inanılmaz” yorumunu yaparken, bir diğeri, “İnanamıyorum, hâlâ 28 yaşında gibi görünüyor” dedi. Başka bir kullanıcı ise, “’99’dan beri hiç yaşlanmamış” paylaşımında bulundu.

Elizabeth Hurley beyaz bikinisiyle poz verdi! Yaşına kimse inanmıyor 2

Elizabeth Hurley, bu yıl country müziğin efsane ismi Billy Ray Cyrus ile aşk yaşamaya başlamasıyla bir süredir gündemde.

Elizabeth Hurley beyaz bikinisiyle poz verdi! Yaşına kimse inanmıyor 3
Ünlü oyuncu geçtiğimiz sene de oğlunun müstehcen filminde rol aldığı için çok konuşulmuştu.

