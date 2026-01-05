MAGAZİN

Elle Fanning derin dekoltesiyle zor anlar yaşadı! Neredeyse açılıyordu

Elle Fanning, 2026 Critics Choice Awards gecesinde tercih ettiği son derece derin dekolteli elbisesiyle kırmızı halıda tüm dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncu, cesur tarzıyla moda kazasını kıl payı atlattı.

Genç oyuncu Elle Fanning, 2026 Critics Choice Awards gecesinde tercih ettiği iddialı elbisesiyle tüm bakışları üzerine topladı.

27 yaşındaki yıldız, son derece derin göğüs dekolteli elbisesiyle kırmızı halıda yürürken olası bir kostüm kazasının eşiğinden döndü.

Elle Fanning derin dekoltesiyle zor anlar yaşadı! Neredeyse açılıyordu 1

Santa Monica’daki Barker Hangar’da düzenlenen ödül törenine katılan Fanning, altın tonlarında, ışıltılı ve etekleri yere kadar uzanan zarif bir elbise giydi.

Elle Fanning derin dekoltesiyle zor anlar yaşadı! Neredeyse açılıyordu 2


Sırt dekolteli ve cesur yaka kesimine sahip tasarım, oyuncunun fit fiziğini ön plana çıkardı. Ancak oyuncu zaman zaman kıyafetiyle zor anlar yaşadı.

Özellikle yan döndüğü anlarda elbisenin sınırlarını zorladığı görülen oyuncu, olası bir moda kazasını son anda atlattı.

