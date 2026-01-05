Elle Fanning derin dekoltesiyle zor anlar yaşadı! Neredeyse açılıyordu

Genç oyuncu Elle Fanning, 2026 Critics Choice Awards gecesinde tercih ettiği iddialı elbisesiyle tüm bakışları üzerine topladı.
27 yaşındaki yıldız, son derece derin göğüs dekolteli elbisesiyle kırmızı halıda yürürken olası bir kostüm kazasının eşiğinden döndü.
Santa Monica’daki Barker Hangar’da düzenlenen ödül törenine katılan Fanning, altın tonlarında, ışıltılı ve etekleri yere kadar uzanan zarif bir elbise giydi.
Özellikle yan döndüğü anlarda elbisenin sınırlarını zorladığı görülen oyuncu, olası bir moda kazasını son anda atlattı.
