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'Ellerinden öperim' diyerek söze başladı Sedat Peker'e seslendi! Tehditlere Rıza Tamer'den videolu rest: Gelin baba gelin bekliyorum!

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Devrim Karadağ

Popstar Türkiye yarışmasıyla yıllar önce yıldızı parlayan ancak zamanla ortadan kaybolan Rıza Tamer, Zeynep Bastık’la yaptığı "Benden Sonra" düetiyle yıllar sonra yeniden gündem olmuştu. Tamer bu kez Sedat Peker'e seslendiği video kaydı ile olay oldu. “Beni tehdit edenler senin adını kullanıyor” diyen şarkıcı, Peker'e saygılarını sunarken, aynı zamanda kendisini tehdit edenlere de rest çekti: "Gelin baba gelin bekliyorum!"

Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’daki konserini iptal ettiğini duyuran ve bu kararını da "Türk lirası geçmediğini görünce sahneye çıkmamaya karar verdim. Ben Türk lirasının geçmediği yerde şarkı söylemem" diyerek açıklayan Tamer, hem destek görmüş hem de tepkilerin odağı haline gelmişti.

Ellerinden öperim diyerek söze başladı Sedat Peker e seslendi! Tehditlere Rıza Tamer den videolu rest: Gelin baba gelin bekliyorum! 1

HEM TEPKİ HEM DESTEK GÖRDÜ

Söz konusu konserin iptal edildiği mekanın sahibi şarkıcıya ağır sözlerle yüklenmiş “Bu yaptığı terbiyesizlik ahlaksızlıktan başka bir şey değil. Bu adamın psikolojik rahatsızlıkları var. Bu adam dolandırıcı acilen tedavi olmalı. Kimse buna itibar etmesin. Böyle insanlar insanların duygularını kullanıp kendilerine prim yapıp, reklam yapıp, bunla ilgili para kazanıp iyi yere gelebileceklerini düşünüyorlar.” demişti.

Ellerinden öperim diyerek söze başladı Sedat Peker e seslendi! Tehditlere Rıza Tamer den videolu rest: Gelin baba gelin bekliyorum! 2

SEDAT PEKER'E SESLENDİ: "SENİN MEKANINMIŞ BİZE ÖYLE SÖYLEDİLER"

Şarkıcı Tamer bu kez de yayınladığı yeni bir videoyla gündem oldu. Doğrudan Sedat Peker’e seslenen Tamer "Değerli Sedat abim ellerinden öperim. Bu iptal ettiğim konser senin mekanınmış bize öyle söylediler tehditler ettiler. Ben onlara bir saygısızlık etmedim. Eğer birileri senin adını kullanarak bunu yapıyorsa, 4 saat boyunca buradayım. Hadi gelin." dedi.

Ellerinden öperim diyerek söze başladı Sedat Peker e seslendi! Tehditlere Rıza Tamer den videolu rest: Gelin baba gelin bekliyorum! 3

Söz konusu video kaydı, sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
sedat peker Şarkıcı
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