Elon Musk, Amber Heard ve Cara Delevingne üçlü ilişki mi yaşadı? İddialar yeniden alevlendi

Elon Musk, Amber Heard ve Cara Delevingne ile ilgili yeniden gündeme gelen iddialara yanıt verdi. Musk, sosyal medyada yayılan üçlü ilişki söylentileriin gerçeği yansıtmadığını belirterek viral hale gelen iddiaları reddetti. Tartışma, tarafların daha önce yaptığı açıklamalara rağmen yeniden gündeme taşındı.

İddiaların kökeni ise 2020 yılında büyük yankı uyandıran Amber Heard ile Johnny Depp arasındaki dava sürecine dayanıyor. Mahkemede gündeme gelen 2016 yılına ait bazı olaylar nedeniyle Musk’ın adı da yeniden kamuoyunun dikkatini çekti.

Zamanla dava sürecindeki parçalı anlatımlar, üç ünlünün Los Angeles’ta birlikte bulunduğuna dair internet söylentilerine dönüştü. Ancak bu iddiaların hiçbiri mahkemede kanıtlanmadı ve resmi bir gerçeklikten ziyade sosyal medya spekülasyonu olarak kaldı.

Bu süreçte Elon Musk, hakkındaki iddiaları defalarca reddettiğini yineleyerek internette dolaşan hikâyelerin abartıldığını söyledi. Kamuoyunun artık bu tartışmayı geride bırakması gerektiğini vurgulayan Musk, yanlış bilgilerin olayları olduğundan farklı gösterdiğini ifade etti.

"YALNIZCA ARKADAŞLIK"

Ayrıca Musk, Cara Delevingne ile ilişkisinin yalnızca arkadaşlık çerçevesinde olduğunu belirtti ve daha ileri düzeyde bir ilişki yaşandığı yönündeki iddiaları yalanladı. Amber Heard ile ilişkisinin ise Heard’ün boşanma başvurusundan sonra başladığını, evlilik sürecinde herhangi bir birliktelik olmadığını söyledi.

Musk’ın sözcüsü de yaptığı açıklamada, ünlü iş insanının Heard ile ilişkisinin 2016’nın ilerleyen dönemlerinde başladığını ve ilk etapta ciddi bir ilişki olmadığını doğruladı.