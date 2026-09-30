Emily Ratajkowski cesur görünümüyle dikkat çekti! Dekolteyi yandan verdi

Emily Ratajkowski, MTV Video Müzik Ödülleri'nde (VMAs) çok cesur bir kıyafetle göz kamaştırdı.

35 yaşındaki model, yanları oldukça derin kesiklere sahip, göğüs dekoltesini ortaya çıkaran kırmızı-siyah bir elbiseyle gecenin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Emily, törenden günler sonra Instagram hesabından cesur görünümünü paylaştı.

Ünlü model, iç çamaşırı tercih etmediği elbisesiyle verdiği birbirinden iddialı pozlarda dikkatleri üzerine çekti. Ödül töreninin kulisinde de eğlenirken görüntülenen Emily, cesur tarzını sergiledi.



Öte yandan Emrata sevgilisi Romain Gavras ile kırmızı halıda birlikte görüntülenmese de tören sırasında izleyiciler arasında otururken görüldü. Gavras ise siyah beyzbol şapkası ve güneş gözlüğüyle daha sade bir görünüm tercih etti.