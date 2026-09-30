Güllü'nün düştükten sonrasına dair görüntüler! Polisten eve girmeye çalışan Tuğyan'a dikkat çeken soru: “Sen niye buraya geldin?”

Güllü, 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, dava dosyasına giren yeni ses kayıtları ve görüntüler ortaya çıktı.

Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında yayınlanan görüntülerde, Güllü düştükten tam 17 dakika sonra kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in polislerin itirazına rağmen hızlıca eve geri girdiği görülüyor.

'GİREMEZSİN'

Kayıtta, polis ekiplerinin binada bulunduğu sırada Tuğyan’ın yukarı çıkmaya çalıştığı görülüyor. Genç kadını durduran polisler, “Bekle, burası olmaz, giremezsin” diyerek binaya girmesine izin vermiyor. Ardından Tuğyan’a aşağıda beklemesi gerektiği söyleniyor.

Polislerden biri genç kadına, “Senin şu anda aşağıda olman lazım. Doktor gelecek” ifadeleriyle sesleniyor. Hemen sonrasında ise dikkat çeken bir soru yöneltiliyor: “Sen niye buraya geldin?” Görüntülerde Tuğyan’ın bu sözlere yoğun tepki verdiği, zaman zaman da “Özür dilerim” dediği duyuluyor.

Öte yandan görüntülerde, Tuğyan’ın neden eve girmek istediğine dair net bir açıklama yer almıyor.

YENİ SES KAYDI ÇIKTI

Duruşmaya yalnızca bir gün kala, anne-kız arasındaki son konuşmaları içeren yeni ses kaydı ortaya çıktı. Ortaya çıkan ses kaydında Güllü ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter arasında dikkat çeken diyaloglar yer aldı.

ATV'nin ulaştığı kayıtlarda annesine yönelik sert ifadeler kullanan Tuğyan Ülkem Gülter, "Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum, sen de beni. Ben senin gücünü hazmedemiyorum, sen de benim gücümü hazmedemiyorsun. Bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kızının bu sözlerine duygusal bir tepki veren Güllü, "Sen benim doğurduğumsun, canımsın. Bak şu etimsin, etim. Milleti bırak." dedi.

"BİZ AİLE DEĞİLDİK, TİYATRO YAPIYORDUK"

Konuşmanın devamında geçmişe yönelik hesaplaşmaların sürdüğü duyuldu. Gülter, annesine "Biz en son ne zaman sen, ben ve Yağız nereye gittik? Biz en son ne zaman aile olduk?" sorusunu yöneltirken Güllü'nün ise "Nişan" yanıtı verdiği duyuldu.

Tuğyan Ülkem Gülter, "Orada aile değildik, biz orada tiyatro yapıyorduk. İnsanlar bizi aile gibi görsün. Çünkü orada ait olan aile biz değildik." şeklinde konuştu.

Meselelerin maddi değil manevi olduğunu dile getiren Tuğyan Ülkem Gülter, "Maddi anlamda değil anne bu, manevi anlamda. Belki manevi anlamda bana ihtiyacın var ama benim haberim yok. Çünkü sen bunu söyleyemiyorsun, fırsatın yok." sözlerini kaydetti. Şarkıcı Güllü ise kızına, "Sen sor o zaman." cevabını verdi.

İLK DURUŞMA 1 EKİM'DE

Güllü davasında gözler mahkeme gününe çevrildi. İlk duruşma, 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 13.50'de Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Sanık Tuğyan Ülkem Gülter, dosyaya giren ses kayıtları ve görüntüler ile hakkındaki suçlamalara ilişkin savunmasını heyet huzurunda ilk kez yapacak.