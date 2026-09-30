MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Güllü'nün düştükten sonrasına dair görüntüler! Polisten eve girmeye çalışan Tuğyan'a dikkat çeken soru: “Sen niye buraya geldin?”

Şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybetmesine ilişkin davada ilk duruşma yarın Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duruşma öncesi o geceye ait yeni görüntüler ve ses kayıtları ortaya çıktı.

Güllü'nün düştükten sonrasına dair görüntüler! Polisten eve girmeye çalışan Tuğyan'a dikkat çeken soru: “Sen niye buraya geldin?”
Öznur Yaslı İkier

Güllü, 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, dava dosyasına giren yeni ses kayıtları ve görüntüler ortaya çıktı.

Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında yayınlanan görüntülerde, Güllü düştükten tam 17 dakika sonra kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in polislerin itirazına rağmen hızlıca eve geri girdiği görülüyor.

'GİREMEZSİN'
Kayıtta, polis ekiplerinin binada bulunduğu sırada Tuğyan’ın yukarı çıkmaya çalıştığı görülüyor. Genç kadını durduran polisler, “Bekle, burası olmaz, giremezsin” diyerek binaya girmesine izin vermiyor. Ardından Tuğyan’a aşağıda beklemesi gerektiği söyleniyor.

Güllü nün düştükten sonrasına dair görüntüler! Polisten eve girmeye çalışan Tuğyan a dikkat çeken soru: “Sen niye buraya geldin?” 1

Polislerden biri genç kadına, “Senin şu anda aşağıda olman lazım. Doktor gelecek” ifadeleriyle sesleniyor. Hemen sonrasında ise dikkat çeken bir soru yöneltiliyor: “Sen niye buraya geldin?” Görüntülerde Tuğyan’ın bu sözlere yoğun tepki verdiği, zaman zaman da “Özür dilerim” dediği duyuluyor.

Güllü nün düştükten sonrasına dair görüntüler! Polisten eve girmeye çalışan Tuğyan a dikkat çeken soru: “Sen niye buraya geldin?” 2

Öte yandan görüntülerde, Tuğyan’ın neden eve girmek istediğine dair net bir açıklama yer almıyor.

Güllü nün düştükten sonrasına dair görüntüler! Polisten eve girmeye çalışan Tuğyan a dikkat çeken soru: “Sen niye buraya geldin?” 3

YENİ SES KAYDI ÇIKTI
Duruşmaya yalnızca bir gün kala, anne-kız arasındaki son konuşmaları içeren yeni ses kaydı ortaya çıktı. Ortaya çıkan ses kaydında Güllü ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter arasında dikkat çeken diyaloglar yer aldı.

ATV'nin ulaştığı kayıtlarda annesine yönelik sert ifadeler kullanan Tuğyan Ülkem Gülter, "Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum, sen de beni. Ben senin gücünü hazmedemiyorum, sen de benim gücümü hazmedemiyorsun. Bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kızının bu sözlerine duygusal bir tepki veren Güllü, "Sen benim doğurduğumsun, canımsın. Bak şu etimsin, etim. Milleti bırak." dedi.

Güllü nün düştükten sonrasına dair görüntüler! Polisten eve girmeye çalışan Tuğyan a dikkat çeken soru: “Sen niye buraya geldin?” 4

"BİZ AİLE DEĞİLDİK, TİYATRO YAPIYORDUK"
Konuşmanın devamında geçmişe yönelik hesaplaşmaların sürdüğü duyuldu. Gülter, annesine "Biz en son ne zaman sen, ben ve Yağız nereye gittik? Biz en son ne zaman aile olduk?" sorusunu yöneltirken Güllü'nün ise "Nişan" yanıtı verdiği duyuldu.

Tuğyan Ülkem Gülter, "Orada aile değildik, biz orada tiyatro yapıyorduk. İnsanlar bizi aile gibi görsün. Çünkü orada ait olan aile biz değildik." şeklinde konuştu.

Meselelerin maddi değil manevi olduğunu dile getiren Tuğyan Ülkem Gülter, "Maddi anlamda değil anne bu, manevi anlamda. Belki manevi anlamda bana ihtiyacın var ama benim haberim yok. Çünkü sen bunu söyleyemiyorsun, fırsatın yok." sözlerini kaydetti. Şarkıcı Güllü ise kızına, "Sen sor o zaman." cevabını verdi.

İLK DURUŞMA 1 EKİM'DE
Güllü davasında gözler mahkeme gününe çevrildi. İlk duruşma, 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 13.50'de Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Sanık Tuğyan Ülkem Gülter, dosyaya giren ses kayıtları ve görüntüler ile hakkındaki suçlamalara ilişkin savunmasını heyet huzurunda ilk kez yapacak.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cesur görünümüyle dikkat çekti! Dekolteyi yandan verdiCesur görünümüyle dikkat çekti! Dekolteyi yandan verdi
Sırlar açığa çıkıyor! İzleyici o sahnelerden mutsuz...Sırlar açığa çıkıyor! İzleyici o sahnelerden mutsuz...

Anahtar Kelimeler:
Güllü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Fatma Betül Sayan Kaya'dan 2,2 milyar TL hamlesi! Devlete verdi

Fatma Betül Sayan Kaya'dan 2,2 milyar TL hamlesi! Devlete verdi

Fatma Betül Sayan Kaya için dikkat çeken AK Parti kulisi: "Neredeyse hiç seveni yok"

Fatma Betül Sayan Kaya için dikkat çeken AK Parti kulisi: "Neredeyse hiç seveni yok"

Milli Takıma Belçika maçı öncesi iki kötü haber daha!

Milli Takıma Belçika maçı öncesi iki kötü haber daha!

Melis Sandal hakkında yakalama kararı! İddialar ile ilgili sessizliğini bozdu

Melis Sandal hakkında yakalama kararı! İddialar ile ilgili sessizliğini bozdu

Odine hissesinden 15 milyar TL'lik vurgun! Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı

Odine hissesinden 15 milyar TL'lik vurgun! Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı

Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait 5 villaya el konuldu

Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait 5 villaya el konuldu

En Çok Aranan Haberler

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar! "Erkeğinizin aldattığını gösteren büyük işareti" 2 katlı 5 odalı! 950 bin TL'lik ev kullanıcıları ikiye böldü 1987 yılından beri derin dondurucusunda saklıyormuş! Kapağını açınca şaşırdı Sokak ortasında 30 kişilik bisikletli çete tekme tokat saldırdı Denizden çıktı! Yakaladığı şeye kendisi de inanamadı Garsona notunu fişle iletti! "Kocama canım deme" Kurtulduk! Şansı %0'a düştü Tesadüfen gördü! Eşini dolabın önünde böyle yakaladı Gelinin annesinin kıyafet seçimi olay oldu Fiyatı duyunca şoke oldular! Para ödemeden kuaförden kaçtılar 3 aylık bebek hastanelik oldu! Güvenlik kamerası gerçeği ortaya çıkarttı Dans ederken işler kontrolden çıktı! Alkolü fazla kaçırdı Yüzüğünü düşürdü! Arabasını parçaladı, didik didik aradı Beyaz lekeler endişe yarattı! "Uzak durun" Burnunu çıkartıp kavanozda saklıyor! Değişimi şaşırttı Sosyal medya bu teoriyi konuşuyor! "Asla ölmüyoruz" dedi Kiralardan bıktı! Burada yaşıyor Bir günde 10001 barfiks çekip dünya rekorunu kırdı Bebeğine 'çirkin' denildi! Cevabıyla olay oldu Mutfakta sağlık var! Her gün tüketilebilecek antiinflamatuar gıdalar "Dünyanın en iyi çileği" diyerek paylaştı! 1 tanesine 692 TL ödedi Gözlerinin önünde ölen yolcuyla tüm yolu yan yana gittiler DERBİ BERABERE BİTTİ AMA GİZLİ KAZANAN GALATASARAY OLDU 'Kıyamet tarihi' denildi! Herkesi endişelendirdi: "Durma noktasına gelecek" 10 yıl boyunca hiçbir şey yemedi! "Nasıl bir şey olduğunu anlatmak zor" Restoran sahibi de şaşkın! Hırsız tuvaletin lavabosunu çaldı Evlendi ama eşi gerçek bile değil! "İlişkimiz bir bilim kurgu filmi gibi" Ketçaptan korkuyor! "Yakınımda bile bulunduramıyorum" Boy aynası beklerken gelen kargo şoke etti
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Son Dakika Haberleri Haberler Finans Yemek Kadın Magazin Trend Eğitim Spor Video Yerel Haberler
Teknoloji Sağlık Astroloji Vitrin Seçim Haberleri Canlı Maç Anlatımı Gazeteler E-mail Şans Oyunları Kobi myMani
Borsa Seans İstatistiği Canlı Borsa Finansal Sözlük Hisseler Kripto Para Altın Fiyatları Dolar Kuru Euro Kuru Rüya Tabirleri Hava Durumu Keşfet
Oyun Kelime Bul Soran Anne Tatil Bulucu Milli Piyango Sonuçları E-Okul Giriş Instagram Dondurma Instagram Silme TDK Sözlük Ayetel Kürsi Nazar Duası
Sibel Kekilli düğün dansını paylaştı! Gelinliğine yorum yağdı Uykucu filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Nevşin Mengü'nün tartışma yaratan sözleri: "Bir şey olmak istiyorsan..." Yerel Seçim 2024 Yemek Tarifi
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.