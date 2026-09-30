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A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin için final kararı! Peş peşe veda ediyorlar

Ekranların sevilen yapımlarıyla ilgili peş peşe final haberleri geldi. İzleyicilerin yakından takip ettiği A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin dizileri için final kararı alındı. Üç yapım da ekran macerasını peş peşe noktalayacak.

A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin için final kararı! Peş peşe veda ediyorlar
Öznur Yaslı İkier

Televizyon ekranlarında yeni sezon hareketliliği devam ederken bazı diziler için yolun sonu göründü. Reyting sonuçları ve yayın stratejileri doğrultusunda A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin dizilerinin ekran macerasını sonlandırmasına karar verildi.

Peş peşe gelen final haberleri, söz konusu yapımların izleyicilerini de şaşırttı. Üç iddialı yapım 4-7 Ekim tarihleri arasında yayın hayatını noktalayacak.

A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin için final kararı! Peş peşe veda ediyorlar 1

ÇİRKİN İÇİN VEDA ZAMANI
Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın başrollerini paylaştığı Star TV’nin sevilen dizisi “Çirkin”, 4 Ekim Pazar günü ekrana gelecek 11. bölümüyle izleyicisine veda edecek. Reyting savaşına yenik düşen Çirkin'in ikinci sezonu yalnızca 3 bölüm sürmüş oldu.

A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin için final kararı! Peş peşe veda ediyorlar 2

A.B.İ. BİR TÜRLÜ OLMADI
Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel’i 11 yıl sonra yeniden aynı projede buluşturan ATV dizisi “A.B.İ.” için de final kararı alındı. İlk sezonunda Total grubunda 11’in üzerinde reyting elde ederek dikkat çeken yapım, Afra Saraçoğlu’nun ayrılığının ardından kadrosunu yenileyerek başladığı ikinci sezonda ise aradığı çıkışı yakalayamadı.

A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin için final kararı! Peş peşe veda ediyorlar 3

AŞK VE TAHT İÇİN ERKEN FİNAL KARARI
Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ı Akın Akınözü'nün canlandırdığı; Merjem Siljak ve Simay Barlas'ın kadrosunda yer aldığı büyük bütçeli Aşk ve Taht dizisi sadece 5 bölüm sürebildi. Dizi reytinglerde istediği sonucu alamayınca erken final kararı verildi.

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Anahtar Kelimeler:
çirkin A.B.İ. dizisi Aşk ve Taht dizisi
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