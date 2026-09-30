A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin için final kararı! Peş peşe veda ediyorlar

Televizyon ekranlarında yeni sezon hareketliliği devam ederken bazı diziler için yolun sonu göründü. Reyting sonuçları ve yayın stratejileri doğrultusunda A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin dizilerinin ekran macerasını sonlandırmasına karar verildi.

Peş peşe gelen final haberleri, söz konusu yapımların izleyicilerini de şaşırttı. Üç iddialı yapım 4-7 Ekim tarihleri arasında yayın hayatını noktalayacak.

ÇİRKİN İÇİN VEDA ZAMANI

Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın başrollerini paylaştığı Star TV’nin sevilen dizisi “Çirkin”, 4 Ekim Pazar günü ekrana gelecek 11. bölümüyle izleyicisine veda edecek. Reyting savaşına yenik düşen Çirkin'in ikinci sezonu yalnızca 3 bölüm sürmüş oldu.

A.B.İ. BİR TÜRLÜ OLMADI

Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel’i 11 yıl sonra yeniden aynı projede buluşturan ATV dizisi “A.B.İ.” için de final kararı alındı. İlk sezonunda Total grubunda 11’in üzerinde reyting elde ederek dikkat çeken yapım, Afra Saraçoğlu’nun ayrılığının ardından kadrosunu yenileyerek başladığı ikinci sezonda ise aradığı çıkışı yakalayamadı.

AŞK VE TAHT İÇİN ERKEN FİNAL KARARI

Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ı Akın Akınözü'nün canlandırdığı; Merjem Siljak ve Simay Barlas'ın kadrosunda yer aldığı büyük bütçeli Aşk ve Taht dizisi sadece 5 bölüm sürebildi. Dizi reytinglerde istediği sonucu alamayınca erken final kararı verildi.