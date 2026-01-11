MAGAZİN

Emily Ratajkowski’den tepki çeken paylaşım: Önce kalça dansı sonra başörtülü poz

Emily Ratajkowski’nin New York’un yeni belediye başkanı Zohran Mamdani için yaptığı cesur Instagram paylaşımı gündem oldu. Bakkalda dans ettiği görüntüler ile cami ziyaretinden paylaştığı karelerin yan yana gelmesi, takipçileri ikiye böldü.

Emily Ratajkowski'den tepki çeken paylaşım: Önce kalça dansı sonra başörtülü poz

Ünlü model ve oyuncu Emily Ratajkowski, New York’un yeni belediye başkanı Zohran Mamdani için yaptığı cesur Instagram paylaşımıyla gündeme oturdu. 34 yaşındaki Ratajkowski’nin paylaşımı bazı takipçiler tarafından eğlenceli bulunurken, bazıları tarafından ise “saygısız” olarak nitelendirildi.

Ratajkowski, Instagram hesabında paylaştığı videoda şeffaf siyah bir etek ve sırtı açık bir crop top ile bir bakkalda dans ettiği anları yayınladı. Ünlü isim, paylaşımını “Mamdani’s New York!!” notuyla yeni belediye başkanına ithaf etti.

Emily Ratajkowski’den tepki çeken paylaşım: Önce kalça dansı sonra başörtülü poz 1

Paylaşımın ikinci karesi ise büyük bir tezat yarattı. Emily Ratajkowski, bu fotoğrafta beyaz başörtüsü ve uzun kollu beyaz bir üst ile Abu Dabi’de bulunan Şeyh Zayed Camii’ni ziyaret ederken görüldü. Bu iki kare arasındaki keskin fark, sosyal medyada tartışmaların fitilini ateşledi.

Emily Ratajkowski’den tepki çeken paylaşım: Önce kalça dansı sonra başörtülü poz 2

Üçüncü fotoğrafta ise ünlü model, beyaz tişörtünü hafifçe yukarı kaldırarak ayna karşısında selfie çekerken yer aldı.

Emily Ratajkowski’den tepki çeken paylaşım: Önce kalça dansı sonra başörtülü poz 3


Emily Ratajkowski’nin paylaşımı kısa sürede binlerce yorum aldı. Bazı takipçiler, özellikle bakkalda twerk yaptığı video ile cami ziyareti fotoğrafının yan yana verilmesini saygısızlık olarak değerlendirdi.

