İlker Ayrık ve Şevket Çoruh Dubai'de mahsur kaldı! "Ailem de benimle beraber"

ABD ve İsrail’in Tahran başta olmak üzere çeşitli kentlerdeki askeri ve stratejik noktaları hedef alan bir operasyon başlatmasının ardından misilleme yapıldı. İran'ın misilleme saldırısında hedef olan Dubai'de fenomenler ve oyuncular da mahsur kaldı.

Türkiye'den de ünlü isimler Dubai'de mahsur kaldı. Arka Sokaklar’ın Mesut Komiser’i Şevket Çoruh ve İlker Ayrık, Bir Baba Hamlet oyunu için gittikleri Dubai'de mahsur kaldı.

İlker Ayrık sosyal medyada açıklama yaparak ailesinin de yanında olduğunu söyledi ve "Ailem de benimle beraber ve çocuklar biraz devamsızlık yapıyor" dedi.

Şevket Çoruh ise henüz bir açıklamada bulunmadı.

IVANA SERT DE MAHSUR KALDI

Öte yandan Ivana Sert de oğluyla Dubai'de mahsur kaldığını açıkladı. Sert açıklamasında "Anormal günler yaşıyoruz. Sürekli alarmlar çalıyor. Korkutucu. Tam ülkemize döneceğimiz gün uçaklar iptal oldu" dedi.