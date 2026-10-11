Megan Fox, OnlyFans benzeri platforma katıldı! Yoğun ilgiden sayfası çöktü

Hollywood yıldızı Megan Fox, bu kez oyunculuğuyla değil, yeni girişimiyle gündeme geldi. Dört çocuk annesi 40 yaşındaki oyuncu, OnlyFans benzeri abonelik sistemiyle çalışan Subs adlı platforma katıldı. Fox, hayranlarına başka hiçbir yerde bulamayacakları fotoğraf, video ve paylaşımlar sunacağının yanı sıra kendisine doğrudan mesaj gönderme imkânı da vadediyor.

PLATFORMA ORTAK OLDU

Fox'un girişimiyle ilgili en dikkat çekici ayrıntı ise platformda yalnızca içerik üreticisi olarak yer almaması.Oyuncu, OnlyFans'ın kurucu ortaklarından Tim Stokely ile iş birliği yaparak yeni platformun ortakları arasına katıldı. Ünlü isim, fotoğrafçı Cibelle Levi tarafından çekilen bir dizi fotoğrafı da abonelik sayfasında paylaştı.

Platform açılışının ardından yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Öyle ki platform, kullanıcıların akını nedeniyle ilk saatlerde erişilemez hale geldi. Megan Fox da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, takipçilerinin siteyi sürekli çökerttiğini belirterek platformun yeniden erişime açılması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.



AYLIK ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Ünlü oyuncunun özel içeriklerine erişmek isteyen hayranlarının aylık 19,99 dolar abonelik ücreti ödemesi gerekiyor. Fox'un sayfasında ayrıca görüntüleme başına ödeme yapılan içerikler de bulunuyor. Bu paylaşımların fiyatları ise 18 ila 88 dolar arasında değişiyor.