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Emily Ratajkowski tatile çıktı, görenlere "Hiç giymesen de olurmuş" dedirtti

Emily Ratajkowski hem kariyeri hem özel hayatıyla gündemden düşmezken, sosyal medyadaki cesur pozlarıyla da dikkat çekiyor. Emrata son giydiği mayoyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

Emily Ratajkowski tatile çıktı, görenlere "Hiç giymesen de olurmuş" dedirtti
Kubra Akalın

Netflix’in yeni dizisi Too Much’ta boy göstermesiyle gündeme gelen model ve oyuncu Emily Ratajkowski, şu sıralar tatil ve işi bir arada götürüyor.

Model ve oyuncu Emily Ratajkowski, pazar günü sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme bomba gibi düştü. 34 yaşındaki güzel yıldız, Adriyatik kıyılarında lüks bir villada tatil yaparken siyah tek parça, derin dekolteli tanga mayo tercih etti.

Emily Ratajkowski tatile çıktı, görenlere "Hiç giymesen de olurmuş" dedirtti 1

Gönderilerinde mayosuyla bir havuza yürürken verdiği pozlar dikkat çekti. Paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü model Irina Shayk alev ve kalp emojileriyle yorum yaparken, influencer Cindy Kimberly ise “Instagram’da seksi olmayı sen icat ettin” diyerek beğenisini dile getirdi.

Emily Ratajkowski tatile çıktı, görenlere "Hiç giymesen de olurmuş" dedirtti 2

DİZİDE ROLÜYLE GÜNDEMDE

Ratajkowski, dizide erkek arkadaşının eski sevgilisi tarafından takip edilen bir influencer karakteri canlandırıyor. Projede, Girls dizisinin yaratıcısı Lena Dunham ile çalışıyor. Üstelik dizideki karakter Wendy Jones, Dunham tarafından bizzat Emily düşünülerek yazılmış.

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Anahtar Kelimeler:
Emily Ratajkowski
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