Emine Ün eski eşiyle Bodrum'da tatilde! Fit haline bir bakan bir daha baktı

İbrahim Erkal ile başrolü paylaştığı "Canısı" dizisiyle büyük çıkış yakalayan Emine Ün, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle yeniden gündemde.

Bir dönem Emre Kınay ile evli olan ve bu evlilikten dünyaya gelen kızı Duru Kınay ile sosyal medyada sık sık paylaştığı karelerle dikkat çeken Emine Ün, yaz tatili için yine Bodrum'u tercih etti. Tatilde eski eşiyle de bir araya gelen Emine Ün Türkbükü'nde kızı ve eski eşiyle keyifli vakit geçirdi.

Eski eşlerin denizde uzun süre sohbet edip, samimi ve dostane tavırlar sergilediği görüldü.

Ünlü oyuncu, gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

48 yaşındaki Emine Ün’ün Bodrum tatilinden karelere "Yıllara meydan okuyan güzellik", "hiç değişmemiş" gibi yorumlar geldi.