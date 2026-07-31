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Eda Ece'nin adliye çıkışındaki görüntüsü gündemde! "Ağlamış gibi"

Eda Ece AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada ifade verdi. Haluk Levent'i tanımadığını söyleyen Ece'nin ifade verdikten sonraki görüntüsü X'te konuşuldu.

Eda Ece'nin adliye çıkışındaki görüntüsü gündemde! "Ağlamış gibi"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında oyuncular İrem Helvacıoğlu, Eda Ece ve Kerem Bürsin, ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Eda Ece nin adliye çıkışındaki görüntüsü gündemde! "Ağlamış gibi" 1

Soruşturma kapsamında ifade işlemleri tamamlanan Eda Ece, adliyeden ayrıldı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ece, "İnanın kendisini tanımıyorum ve AHBAP'a hiç bağış yapmadım" dedi.

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Eda Ece'nin ifade verdikten sonraki görüntüsü ise X'te gündeme geldi. Ece Ece'yi görenler "Sanki ağlamış", "Ağlamış mı", "Ağlamış gibi görünüyor" yorumları yapıldı.

Eda Ece nin adliye çıkışındaki görüntüsü gündemde! "Ağlamış gibi" 2

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Eda Ece
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