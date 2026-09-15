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Emmy'e damga vurdu: Widow’s Bay konusu, oyuncuları...

Matthew Rhys’in başrolde olduğu “Widow’s Bay” dizisi 2026 Emmy Ödülleri'ne damga vurunca arama motorlarında öne çıktı: Widow’s Bay konusu, oyuncuları merak ediliyor.

Emmy'e damga vurdu: Widow’s Bay konusu, oyuncuları...
Nebahat Kübra Akalın

2026 Emmy Ödülleri’nin ardından adından söz ettiren yapımlardan biri de Matthew Rhys’in başrolünde yer aldığı “Widow’s Bay” oldu. Ödül gecesindeki dikkat çeken gelişmelerin ardından diziyi keşfetmek isteyen izleyiciler, “Widow’s Bay konusu nedir, oyuncuları kimler, dizi ne anlatıyor?” sorularına yanıt aramaya başladı. Gizem ve dram unsurlarıyla öne çıkan yapımın hikâyesi ve oyuncu kadrosuna dair merak edilenler haberimizde…

WIDOW'S BAY KONUSU

Matthew Rhys'in başrolünü üstlendiği dizi, küçük ada kasabası Widow's Bay'i turizm merkezine dönüştürmeye çalışan Belediye Başkanı Tom Loftis'in hikayesini anlatıyor.

Emmy e damga vurdu: Widow’s Bay konusu, oyuncuları... 1

Ancak kasabanın üzerindeki lanet ve art arda yaşanan tuhaf olaylar, Loftis'in planlarını altüst ediyor. Kasaba sakini Wyck'in (Stephen Root) uyarılarına rağmen başlangıçta durumu inkar eden Loftis, yaşanan tehlikeli olaylar tırmanınca Wyck ve sıradışı çalışanı Patricia'yla (Kate O'Flynn) işbirliği yaparak laneti durdurmaya çalışıyor.

Apple TV+ dizisi olan Widow’s Bay korku ve komediyi aynı potada eriterek ilgi çekiyor.

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WIDOW'S BAY OYUNCULARI

Dizinin kadrosunda Matthew Rhys, Kate O'Flynn, Stephen Root, Kevin Carroll gibi isimler yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Emmy Ödülleri
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