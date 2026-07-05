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Emrah Altıntoprak kararını verdi: Aşk ve Taht dizisiyle anlaştı

Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı Emrah Altıntoprak yeni sezon için kararını verdi. Oyuncu Aşk ve Taht dizisiyle anlaştı.

Emrah Altıntoprak kararını verdi: Aşk ve Taht dizisiyle anlaştı

“Kızılcık Şerbeti” dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Emrah Altıntoprak 113. bölümde ekibe veda etmiş ve başarılı oyuncunun yeni dizisi merak konusu olmuştu.

Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezon boyunca Mustafa karakteriyle yer alan Emrah Altıntoprak kararını verdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Altıntoprak yeni sezonun iddialı dönem dizisi “Aşk ve Taht”la ekrana dönecek.

Emrah Altıntoprak kararını verdi: Aşk ve Taht dizisiyle anlaştı 1

EMİR KARAARSLAN’A HAYAT VERECEK

Bir süredir Bozdağ Film Platoları’nda provalara katılan oyuncu dizide Emir Karaarslan’a hayat verecek.

KADRO ÇOK İDDİALI

Yeni bir değişiklik olmazsa 15 Temmuz’da sete çıkacak olan dizide Akın Akınözü, Merjem Šiljak, Simay Barlas, Cem Bender, Ferit Kaya, Ayça Bingöl, Ceren Benderlioğlu, Halil İbrahim Ceyhan ve Selin Genç gibi birbirinden başarılı oyuncu rol alacak.

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Emrah Altıntoprak
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