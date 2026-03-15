Emre Altuğ'un sevgilisi merak edildi! Sır gibi saklıyor

Çağla Şıkel ile yaşadığı evlilikten sonra özel hayatını gözlerden uzak tutan Emre Altuğ yeni bir aşka yelken açtı. Emre Altuğ sevgilisi hakkında "Sanat camiasından ama çok tanıdığınızı zannetmiyorum. Bizim civarımızda ama kendisi, ‘Görüntülenmek istemiyorum, şu anda gerek yok’ diyor. Gizlemek gibi bir derdimiz yok" dedi. Sır gibi saklanan sevgilinin kim olduğu merak edildii.

tv100 magazin hattında yer alan habere göre Emre Altuğ'un yaklaşık 2 yıldır ilişki yaşadığı sevgilisi televizyon dünyasında tanınan bir isim...

İddiaya göre Altuğ’un sevgilisi, Okan Bayülgen’in ekibinde koordinatörlük yapan Pınar Yüzbaşıgil.

Henüz taraflardan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, ortaya atılan bu iddia kısa sürede sosyal medyada da konuşulmaya başladı.

"ÖZLEDİĞİM BİRİ"

Emre Altuğ geçtiğimiz aylarda sevgilisi hakkında "Akıllı, birlikte vakit geçirirken keyif aldığını bana hissettiren, benim de onunla vakit geçirirken çok keyif aldığım, beraber yazdığımız çizdiğimiz, ürettiğimiz müthiş bir arkadaşlığımız olan aynı zamanda ve de özlediğim biri" ifadelerini kullanmıştı.