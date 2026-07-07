Emre Kınay kızı Duru ile sahneye çıktı! Sosyal medya onları konuştu: ''Annesinin kopyası''

Emre Kınay'ın kızı Duru Kınay ile gittiği Bodrum tatili devam ediyor. Yazın ve denizin keyfini çıkaran baba-kız bir mekanda sahneye çıktı.

Birlikte şarkı söyleyip dans eden baba kızın keyifli halleri sosyal medyada tam not aldı.

Duru Kınay'ın son haline sosyal medyada; 'annesinin kopyası', 'tıpkı annesi', 'annesine aşırı benziyor', 'Annesi gibi çok güzel' şeklinde yorumlar yapıldı.

2003 yılında kendisi gibi oyuncu olan Emre Kınay ile hayatını birleştiren Emine Ün, 2004 yılında kızı Duru'yu kucağına aldı. Kınay ile Ün'ün evliliği ise 2009 yılında sona erdi.