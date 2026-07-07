Murat Serezli'nin yeni adresi belli oldu! Anlaşmaya vardı

Taylan Biraderler’in yöneteceği Anadolu Selçuklu İmparatorluğu’nun Alaaddin Keykubad’lı en parlak dönemini anlatan “Aşk ve Taht” dizisinin ay ortasında sete çıkması planlanıyor.

Proje tasarımına Mehmet Bozdağ’ın imza attığı dizinin kadrosuna iddialı bir isim katıldı. Son olarak “Arka Sokaklar” dizisinde rol alan Murat Serezli “Aşk ve Taht”la anlaşmaya vardı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Serezli, provaları tüm hızıyla süren “Aşk ve Taht” dizisinde “Kir Vard” rolüne hayat verecek ve Bosnalı oyuncu Merjem Šiljak’ın oynayacağı Prenses Destina’nın babası olarak seyirci karşısına çıkacak.

Serdar Özönalan, Hasan Erimez, Özlem Atasoy ve Melek Yalçın’ın yazdığı dizide Akın Akınözü (Alaaddin Keykubat), Merjem Šiljak (Prenses Destina), Simay Baylas (Melike Hatun), Ayça Bingöl (Ümmühan Hatun), Cem Bender (Ayaba), Ceren Benderlioğlu (Nurcihan Hatun), Ferit Kaya (Melik Keyferidun), İdil Yener (Münkâr Hatun), Ece Yüksel (Rita), Merve Polat (Mihrişah Hatun), Halil İbrahim Ceyhan (Andreas), Ferit Kaya (Melik Keyferidun), Selin Genç (Dilruba) ve Emrah Altıntoprak (Emir Karaaslan) rol alacak.