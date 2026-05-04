Uzak Şehir'de heyecan dorukta: Cihan ve Alya öpüşüyor

Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir’de heyecan doruğa çıktı. Yeni bölüm tanıtımında, Müjgan’ın, ablası Meryem’e “Cihan Abi’ye gerçeği söyle” sözleri izleyicinin kafasını karıştırdı. Meryem’in “Çocuğumun ondan olup olmadığını bilmiyorum” itirafı soru işaretlerini artırdı. Sadakat bu ihtimalin peşine düştü. Alya ve Cihan Deniz’in kaçırıldığının görüldüğü anlarda ise gerilim tırmandı.

“SERHAT ONUN ÇOCUĞUYSA…”

Pazartesi akşamları ekran başındaki her iki izleyiciden birini Kanal D’de buluşturan Uzak Şehir’de tansiyon düşmüyor. zorlu bir sınavdan geçen Cihan ve Alya’nın yakınlaştığı anlar izleyiciye umut verirken, tanıtımın finali bu anı gölgeledi.

Alya’nın kapı komşusu Engin Şef’in hain planıyla Alya ve Cihan Deniz, kendilerini büyük bir tehlikenin ortasında buldu. Anne-oğulun kaçırılma sahneleri izlenme rekoru kırdı. İzleyiciler, Alya’nın “Cihan bir şey oluyor. Ne olursun koş” sözlerinin damga vurduğu tanıtım sonrası yeni bölüm için adeta geri sayıma geçti.

Öte yandan Alya ve Cihan'ın öpüşme sahnesi sosyal medyada konuşuluyor. Dizi fanları bu anları uzun zamandır beklediklerini ifade eden paylaşımlarda bulunuyor.