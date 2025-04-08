En Hamarat Benim'in sunucusu Kadir Ezildi taksiye binerken yere kapaklandı! Görenler şaştı kaldı

Temizlik Benim İşim ve En Hamarat Benim yarışmalarıyla adını geniş kitlelere duyuran Kadir Ezildi şimdilerde yayınladığı bir video ile adından söz ettirdi.

Yağmurlu bir günde taksiye binerken ayağı kayıp düşen Ezildi adeta yere kapaklandı.

BU ANLAR GÜNDEMDE

Ezildi o anlarını sosyal medya hesabından; "İlk defa yıkılmıyoruz, sen çay koy biz yine düştüğümüz yerden ayağa kalkarız." notu ile paylaştı.

Instagram'da yorumlara cevap veren ünlü isim, "Bu düşmenin üstüne koca ev temizledim" ifadelerini kullandı.