En son onunla konuşmuştu! Halit Yukay'ı arama çalışmaları 18’inci gününde! Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı 43 yaşındaki Halit Yukay’ı arama çalışmaları devam ediyor. Yukay’ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ’un da soruşturma kapsamında ifadesine başvuruldu.

Öznur Yaslı İkier

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere kendisine ait tekneyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alamayan Yukay’ın yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Arama çalışmaları Halit Yukay için günlerdir sürüyor. Arama çalışmaları sürerken yük gemisinin sürtme izlerinin bulunduğu yerden ve Yukay'ın parçalanan teknesinde izlerin bulunduğu kısımdan alınan numuneler Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderildi.

BOYA KALINTILARI EŞLEŞTİ

İnceleme sonucunda Yukay’ın parçalanan teknesi ile "Arel 7"nin önündeki sürtme izlerindeki boya kalıntılarının eşleştiği belirtildi.

KIVANÇ TATLITUĞ İFADE VERDİ

Öte yandan, Halit Yukay’ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da soruşturma kapsamında ifade verdi.

Arama çalışmalarına da katılan oyuncunun, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada bilgisine başvurulmak üzere Yalova Adliyesi’ne çağırıldığı belirtildi.

Tatlıtuğ’un ifadesinde, kazadan önce Halit Yukay ile telefonda görüştüğünü, konuştukları sırada hattın bir anda kesildiğini, bir daha da kendisine ulaşamadığını dile getirdi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca alınan "yetkisizlik" kararıyla soruşturma dosyasının kazanın olduğu Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildiği de kaydedildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Arama çalışmaları Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Çanakkale Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor.

Çalışmaların 10'uncu gününde Yukay'ın teknesinin koltuğunun bulunduğu Çanakkale’nin Karabiga beldesi kıyılarında Sahil Güvenlik ekiplerince çalışmalar yoğunlaştırılırken, deniz polisi de Balıkesir'in Erdek ilçesi Paşalimanı ve Koyun Adası bölgesinde kıyı kenar taraması yapıyor.

NE OLMUŞTU?

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada’ya gitmek üzere kendisine ait "Graywolf" isimli tekneyle denize açıldı.

Aynı gün kendisinden haber alamayan Yukay'ın yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Ekipler arama çalışması başlatırken, 5 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı.

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, verilen koordinata gitti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Yarı batık tekneye dalış timi de dalış yaptı ancak aramalardan sonuç alınamadı. Ekiplerin incelemesinde; parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Halit Yukay’ın teknesiyle eşleştiği belirlendi.

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin dalış gerçekleştirdiği teknenin su altı görüntülerinde parçalandığı görüldü.

