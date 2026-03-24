En son stüdyoda bir araya gelmişlerdi: Şimdi de mezar başında! Celal Şengör ve Fatih Altaylı'dan İlber Ortaylı'nın kabrine ziyaret

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Galatasaray Üniversitesi’ndeki törenin ardından Fatih Camisi haziresine defnedilmişti. Tüm Türkiye onu hüzünle uğurlarken, yakın dostları da mezarı başında bir araya geldi.

CELAL ŞENGÖR: “EN BÜYÜK ENTELEKTÜELİMİZİ KAYBETTİK”

Tarihçi Ortaylı’nın yakın dostu Prof. Dr. Celal Şengör, yaptığı açıklamada büyük üzüntüsünü dile getirdi. Şengör, “İlber Türkiye’nin en büyük entelektüellerinden biriydi. Onun kaybı milletimiz için büyük bir kayıptır. Artık onun gibi bir beyin bulmak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Şengör, Ortaylı ile yakın dostluğunu da anlattı: “Her ‘merhaba’ dediğimde ondan yeni bir şey öğreniyordum. Şimdi bu imkân kalmadı. Milletimize başsağlığı diliyorum. İnşallah İlber’ler yetiştirebiliriz, o da bunu istiyordu.”

FATİH ALTAYLI DA KABRİ BAŞINDA

Gazeteci Fatih Altaylı ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Ortaylı’nın kabri başında buluştuklarını duyurdu: “Dün İlber Hocamızın kabri başındaydık. Kızı sevgili Tuna, kızkardeşi Nuriye Ortaylı, Celal, ben, komşuları ve dostlarıyla dua ettik, andık, ağlaştık. Nur içinde yat sevgili dostumuz. Türkiye’nin hocası, büyük vatanperver.”