MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

En son stüdyoda bir araya gelmişlerdi: Şimdi de mezar başında! Celal Şengör ve Fatih Altaylı'dan İlber Ortaylı'nın kabrine ziyaret

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kabri dostları tarafından boş bırakılmadı. Çok üzgün olduğunu belirten Şengör, Türkiye'nin en büyük entelektülelini kaybettiğini dile getirdi. Gazeteci Fatih Altaylı ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Ortaylı’nın kabri başında buluştuklarını duyurdu.

Çiğdem Berfin Sevinç

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Galatasaray Üniversitesi’ndeki törenin ardından Fatih Camisi haziresine defnedilmişti. Tüm Türkiye onu hüzünle uğurlarken, yakın dostları da mezarı başında bir araya geldi.

CELAL ŞENGÖR: “EN BÜYÜK ENTELEKTÜELİMİZİ KAYBETTİK”

Tarihçi Ortaylı’nın yakın dostu Prof. Dr. Celal Şengör, yaptığı açıklamada büyük üzüntüsünü dile getirdi. Şengör, “İlber Türkiye’nin en büyük entelektüellerinden biriydi. Onun kaybı milletimiz için büyük bir kayıptır. Artık onun gibi bir beyin bulmak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Şengör, Ortaylı ile yakın dostluğunu da anlattı: “Her ‘merhaba’ dediğimde ondan yeni bir şey öğreniyordum. Şimdi bu imkân kalmadı. Milletimize başsağlığı diliyorum. İnşallah İlber’ler yetiştirebiliriz, o da bunu istiyordu.”

FATİH ALTAYLI DA KABRİ BAŞINDA

Gazeteci Fatih Altaylı ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Ortaylı’nın kabri başında buluştuklarını duyurdu: “Dün İlber Hocamızın kabri başındaydık. Kızı sevgili Tuna, kızkardeşi Nuriye Ortaylı, Celal, ben, komşuları ve dostlarıyla dua ettik, andık, ağlaştık. Nur içinde yat sevgili dostumuz. Türkiye’nin hocası, büyük vatanperver.”

Anahtar Kelimeler:
Celal Şengör Fatih Altaylı İlber Ortaylı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.