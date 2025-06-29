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‘En yakışıklı mahkum’ Jeremy Meeks şimdi nerede? Yeni işiyle gündeme geldi

‘Dünyanın en yakışıklı mahkumu’ olarak ünlenen Jeremy Meeks o dönem sosyal medyayı kasıp kavurmuştu. Peki bu 'ateşli suçlu' şimdilerde nerede?

‘En yakışıklı mahkum’ Jeremy Meeks şimdi nerede? Yeni işiyle gündeme geldi
Kubra Akalın

MYNET DETAY- 2014 yılında sabıka fotoğrafı internette viral hale geldiğinde interneti adeta çökerten Jeremy Meeks, “Hot Felon” (Ateşli Suçlu) lakabını kazandı.

Meeks, 2014 yılında ABD’de yasa dışı olarak silah bulundurmaktan 27 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca 500 saatlik Federal Cezaevi Madde Bağımlılığı Tedavi Programına katılması emredildi.

Ancak viral olan sabıka fotoğrafının getirdiği ani şöhret, Jeremy’nin hayatını değiştirdi. Mendota Federal Cezaevi’nden tahliyesinin ardından modellik sözleşmesi imzaladı.

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Haziran 2017'de milyarder iş insanı Philip Green’in kızı Chloe Green ile sevgili oldukları ortaya çıktı. Çiftin bir yıl sonra Jayden adında bir oğulları oldu. Ancak kısa bir süre medyada yer aldıktan sonra Jeremy yeniden gözlerden uzak bir hayat sürmeye başladı. Peki şimdi nerede?

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YAPTIĞI İŞLE ŞAŞIRTTI

Jeremy şu anda hayır kurumlarıyla birlikte çalışıyor; dezavantajlı gençlerin çete suçlarına karışmalarını engellemek ve yanlış yollara sapmalarını önlemek için onlara destek oluyor. Ayrıca hâlâ cezaevinde olan ya da cezasını tamamlayarak dışarı çıkan kişilerin hayatlarını düzene sokmalarına yardımcı oluyor.

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Geçtiğimiz ay Instagram’da yaptığı bir paylaşımda “Tanrı gerçekten çok iyi... Bu tür projeler sayesinde amacım doğrultusunda yürüdüğümü hissediyorum!!! Dün, cezaevindeki ve cezaevinden çıkmış bireylerin hayatını potansiyel olarak değiştirebilecek bir projeye dair harika bir sohbet gerçekleştirdik. Teşekkür ederim.” dedi.

Mynet'in Sesi
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Jeremy Meeks
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