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Engin Akyürek kazancını gayrimenkule yatırdı! Riva'dan lüks villa...

Son olarak Demet Özdemir ile başrolünü paylaştığı Adım Farah dizisiyle ekranlarda olan Engin Akyürek kazancını gayrimenkule yatırdı. Ünlü oyuncu Riva'dan lüks villa satın aldı.

Engin Akyürek kazancını gayrimenkule yatırdı! Riva'dan lüks villa...
Öznur Yaslı İkier

Yabancı Damat, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kara Para Aşk, Sefirin Kızı, Mahkum ve Adım Farah gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Engin Akyürek kazancını gayrimenkule yatırdı.

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Habertürk'ten Reşit Özet'in haberine göre; Engin Akyürek İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı olan Riva'dan 32 milyon TL değerinde lüks bir villa satın aldı.

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Engin Akyürek'in yeni aldığı evin dekorasyonu içinse 15 milyon TL'lik masraf edeceği öğrenildi. Yakışıklı oyuncu ayrıca Aras Bulut İynemli'ye komşu oldu.

Hande Soral, İsmail Demirci, Ceren Moray, Ezgi Eyüboğlu ve Semicenk gibi ünlü isimler de Riva'da oturuyor.

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Engin Akyürek
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