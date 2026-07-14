Engin Polat Can Polat'ın ardından sessizliğini bozdu! ''Sorumluluk bana aittir''

Polat ailesi, geçtiğimiz ay yaşanan silahlı saldırının acısını yaşamaya devam ediyor. 3 Haziran Çeşme'de yaşanan silahlı saldırıda Engin Polat'ın kuzeni ve ailenin korumalığını yapan Can Polat hayatını kaybetmişti.

Yaşananların ardından Dilan Polat hastaneye kaldırılırken Engin Polat sessizliğini koruyordu. ''Yaşanan olayla ilgili ilk ve son kez açıklama yapacağım.'' diyen Engin Polat sonunda sessizliğini bozdu.

Engin Polat, aile güvenliğiyle ilgili tüm kararların kendisi tarafından alındığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: ''Hepinizin bildiği gibi, kardeşimin vefatından sonra bir kısım medya ve bazı kişiler eşimin paylaşımlarını sorumlu tutmuştur. Ancak işin gerçeği şudur:

Ailemizin güvenliğiyle ilgili alınacak tedbirlere, korumaların nerede ve ne şekilde görev yapacağına, ayrıca anlık konum paylaşımlarının yapılıp yapılmayacağına ben karar veririm. Dilan bu konuların hiçbirine hâkim değildir; ailemize yönelik bir tehdit olup olmadığını da bilmez.

Ailemize karşı son altı aydır herhangi bir tehdit yaşanmamış olması nedeniyle, normalleşme adına gittiğimiz tatile korumaları götürmeme kararını ben aldım. Aynı şekilde, o tatilde anlık konum paylaşımı yapılmasında da herhangi bir sakınca görmediğim için ben, diğer aile fertleri ve rahmetli kardeşim de dâhil olmak üzere hepimiz anlık yer bildirimi yaptık.

'SORUMLULUK BANA AİTTİR'

Eğer burada bir ihmal ya da hata varsa, bunun sorumluluğu tamamen bana aittir. Hiç kimsenin, özellikle de eşimin bu konuda suçlanmasını kabul etmiyorum.''

Polat sözlerine şöyle devam etti; ''Ancak hepimiz Müslüman bir toplumun fertleri olarak biliriz ki ecel ne bir saniye geri kalır ne de bir saniye ileri gider. Demek ki Rabbim bize böyle ağır bir imtihanı takdir etmiş.

Rabbim, kardeşime rahmetiyle muamele eylesin, mekânını cennet eylesin. Bizlere de bu acıyı sabırla taşımayı ve zorluklarımızı kolaylaştırmayı nasip etsin. Dualarınızı bizden eksik etmeyin. Allah hepinizden razı olsun.''