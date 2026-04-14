Engin Polat gelen yorumlara çok sinirlendi! '6 adam pavyona gitmişiz...' Dilan Polat mesajları ifşa etti

Yaptığı her hareketle adından söz ettiren ve gündemden düşmeyen Dilan Polat bir küs bir barışık olduğu eşi Engin Polat ile boşanma kararı aldı.

Günlerdir ayrı olan çift birbirlerine dair yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Evden giden Engin Polat son olarak pavyon paylaşımlarıyla Dilan Polat'ı çıldırttı.

Dilan Polat pavyon paylaşımlarını görünce 'Rezil seni, kepaze seni, pavyonlarda geziyorsun. Sana birçok kelime söyleyeceğim. Yarın sana boşanma celbi gelecek' ifadelerini kullandı.

'6 ADAM PAVYONA GİTMİŞİZ'

Engin Polat pavyon paylaşımları sonrası takipçilerinin de eleştirel yorumlarına maruz kalınca; 'Bence bu pavyon işini fazla abartıyorsunuz. Ankara'nın pavyonları meşhur. 6 adam gitmişiz babam bile yanımda ne bekliyorsunuz? Birazda kıskandırmak için yaptım yoksa benim tarzım değil pavyon' ifadelerini kullandı.

Dilan Polat ise 'Bir gün her şey bitebiliyor inanın' deyip Engin Polat'ın kendisine attığı mesajları ifşa etti.